Estrena Tlajomulco su centro de videovigilancia C4 con '555 ojos'

El ayuntamiento de Tlajomulco inauguró su centro de monitoreo C4 en donde vigilarán 144 puntos del municipio a través de la operación de 555 cámaras de seguridad.

A decir de las autoridades, para desarrollar este centro, se visitaron las estaciones de vídeovigilancia de la Ciudad de México, Morelos, Estado de México, Zapopan y de Motorola, en la ciudad de Miami y el proyecto tardó dos años en concretarse.

La inversión municipal para el C4 fue de 124 millones de pesos, de los cuales 51.5 fueron de compra directa, 51.5 en esquema de arrendamiento y el resto por contraprestación de servicios de enlaces de comunicación.

El alcalde Alberto Uribe afirmó que se usará tecnología de última generación y el personal recibió más de 200 horas de capacitación en los equipos.







La siguiente etapa del C4 tendrá un costo de 65 millones de pesos aproximadamente y deberá constar de 120 puntos de monitoreo inteligente y se creará una unidad de análisis de vídeo, centro de crisis, segunda sala de monitoreo y la Unidad de Drones Municipal.

Alberto Uribe, alcalde de Tlajomulco, señaló que con el C4 buscarán combatir delitos del fuero común más que delitos del fuero federal.

El edil pedirá que el estado colabore entregando información que ayude a maximizar la operación del centro de vigilancia e incluso quitarían presión al Centro Integral de Comunicaciones.

"Yo no voy a poner una cámara donde se van a robar una pipa de gasolina, no nos interesa, no es nuestro delito, no estamos persiguiendo los delitos federales sino los que nos interesan, el robo a casa habitación, a persona, a vehículo, y a partir de ahí desarrollamos este modelo".

El C4 de Tlajomulco se conectará con las Direcciones de Protección Civil y Bomberos, Comisaría y Servicios Médicos Municipales para disminuir los tiempos de respuesta entre los 12 y cinco minutos.