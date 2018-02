Confirman 17 muertos por tiroteo en preparatoria de Florida

Al menos 17 muertos dejó un tiroteo registrado este miércoles en el colegio Marjory Stoneman Douglas High School, ubicado en Parkland, en el sureste de Florida, EU.

"I'm saddened to say that 17 people lost their lives."- Sheriff Scott Israel #stonemanshooting — Broward Sheriff (@browardsheriff) February 14, 2018

Parkland, la ciudad que en 2017 fue calificada como "la más segura en Florida" y en donde se ubica dicha escuela, se vistió de luto luego de que el presunto tirador, Nicolás Cruz, de 19 años de edad, arremetiera contra estudiantes alrededor de las 14:30 (hora local), informó el sheriff del condado de Broward, Scott Israel.

Después de desalojar a los alumnos y realizar un fuerte operativo con la intervención de agentes del SWAT, se logró la detención del tirador, el cual es presuntamente un ex alumno del colegio.

Sheriff Israel, "The shooter was not a current student." — Broward Sheriff (@browardsheriff) February 14, 2018

Los hechos

Alrededor de las 14:30 (hora local) se registró un tiroteo en el colegio Marjory Stoneman Douglas High School, el cual duró varios minutos.

Autoridades del condado de Broward, ubicado en el sureste de Florida, pidieron a los estudiantes mantenerse barricados, mientras que se alertó a la población de no acercarse a la zona.

La escuela Marjory Stoneman Douglas tiene más de tres mil 200 alumnos que van de los grados noveno a décimo segundo de preparatoria, además de cerca de 130 maestros. Es una de las 33 preparatorias públicas en Broward, que es el segundo distrito más grande de Florida; de acuerdo a la revista Time.

BREAKING: At least 15 people are dead following shooting at Stoneman Douglas High School in Parkland, Florida, law enforcement officers on the scene tell @ABC News. https://t.co/Aau6yqVpPe pic.twitter.com/IPBivlnCu2 — ABC News (@ABC) February 14, 2018

El tiroteo visto desde los salones

En redes sociales se volvió viral la imagen de un estudiante llamado Aidan, en la que escribió: "Todavía estamos encerrados".

Still locked in. I checked the local news and there is 20 victims. Long live Majory Stoneman Douglas High. pic.twitter.com/4kQMAlCBWt — Aidan (@TheCaptainAidan) February 14, 2018

Ningún niño debería sentirse inseguro: Donald Trump

Ante este tiroteo, Donald Trump tuiteó: "Mis condolencias y oraciones para las familias de las víctimas de este tiroteo terrible en Florida. Ningún niño, maestro o cualquiera debería de sentirse inseguro en una escuela de Estados Unidos".

My prayers and condolences to the families of the victims of the terrible Florida shooting. No child, teacher or anyone else should ever feel unsafe in an American school. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 14, 2018

Además, informó que conversó con el gobernador Rick Scott, republicano: " Estamos trabajando estrechamente en este terrible tiroteo en la escuela de Florida".

En la misma línea, Melania Trump, la primer dama del país, escribió: "Me duele el corazón por el tiroteo en Florida. Mis oraciones y pensamientos con todos los afectados".

My heart is heavy over the school shooting in Florida. Keeping all affected in my thoughts & prayers. — Melania Trump (@FLOTUS) February 14, 2018

Un tiroteo a la semana en escuelas de Estados Unidos

En lo que va de 2018 han ocurrido al menos 17 tiroteos en escuelas de Estados Unidos, de acuerdo a datos de la organización Everytown for Gun Safety. También informa que desde 2013 han existido cerca de 300 tiroteos en colegios estadounidenses, un promedio de aproximadamente uno por semana.

