Confirman 14 víctimas tras tiroteo en secundaria del sur de Florida

La Policía del condado de Broward, en el sureste de Florida (Estados Unidos) investiga un tiroteo con al menos 14 de víctimas en el colegio Marjory Stoneman Douglas High School, en la ciudad de Parkland.

La información fue confirmada por la Oficina del Sheriff Broward a través de Twitter. "Hasta ahora tenemos al menos 14 víctimas. Han sido y continúan siendo transportadas al centro médico Broward y al hospital Broward Health North".

So far we have at least 14 victims. Victims have been and continue to be transported to Broward Health Medical Center and Broward Health North hospital. #StonemanShooting — Broward Sheriff (@browardsheriff) February 14, 2018

Un portavoz de la Policía del condado de Broward señaló que un equipo de operaciones especiales SWAT se encuentra en las inmediaciones del colegio, que permanece cerrado y con los estudiantes y personal dentro.

El autor del tiroteo ya fue detenido. En la cadena Fox News, Bill Nelson, senador por Florida, dijo que "hay muchos muertos" en la escena.

Ningún niño debería sentirse inseguro: Donald Trump

Ante este tiroteo, Donald Trump tuiteó hace unos momentos: "Mis condolencias y oraciones para las familias de las víctimas de este tiroteo terrible en Florida. Ningún niño, maestro o cualquiera debería de sentirse inseguro en una escuela de Estados Unidos".

My prayers and condolences to the families of the victims of the terrible Florida shooting. No child, teacher or anyone else should ever feel unsafe in an American school. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 14, 2018

En la misma línea, Melania Trump, la primer dama del país, escribió: "Me duele el corazón por el tiroteo en Florida. Mis oraciones y pensamientos con todos los afectados".

My heart is heavy over the school shooting in Florida. Keeping all affected in my thoughts & prayers. — Melania Trump (@FLOTUS) February 14, 2018

En vivo: Tiroteo en Florida