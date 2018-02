Detienen a estudiante que intentó ingresar con un arma a escuela en Houston

Un alumno de la preparatoria Can Academy Hobby ubicada en Houston, Texas, fue detenido por intentar ingresar un revólver al colegio, informó la policía.

Por medio de su cuenta de Twitter, las autoridades locales precisaron que al intentar evitar la revisión de oficiales antes de ingresar al colegio, el joven de 17 años corrió para escapar.

Sin embargo, el estudiante fue detenido por policías en un predio cercano a la escuela y le fue asegurado un revólver que escondía en su sudadera. Ademas, como medida de precaución, la institución educativa fue cerrada.

“Un oficial de seguridad en Houston Academia hobby en 9020 Golfo Fwy encontró un revólver en la sudadera de un estudiante, como el estudiante estaba siendo revisado antes de entrar a la escuela hoy, éste corrió y el revólver fue asegurado”, precisaron autoridades locales por medio de Twitter.

El acusado fue identificado como Jaquinn Alani Smith, quien enfrentará acusaciones por exhibición de un arma de fuego en zona escolar, un delito que es catalogado como grave en Estados Unidos.

“El sospechoso, identificado como Jaquinn Alani Smith, será acusado de llevar un arma en un lugar prohibido”, indicó en la red social.

UPDATE 2: The suspect, identified as Jaquinn Alani

Smith, has a pending charge of carrying a weapon in a prohibited place. A photo of Smith is not available at this time. #hounews

— Houston Police (@houstonpolice) February 15, 2018