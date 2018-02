Muere YouTuber tras recibir un disparo en la cabeza en Brasil

Aqui é a mae da Isa. Agradeço de coração o carinho de todos. O velório acontecerá a partir das 17 horas na Capela Nossa Senhora do Carmo em Paranaguá e o sepultamento as 9 horas da manhã do dia 16/02/2018.

