¿Quién es Nikolas Cruz? El autor del tiroteo que dejó 17 muertos en Florida

El sospechoso del ataque en la escuela Marjory Stoneman Douglas de Florida es Nikolas Cruz. Este jueves ingresó en la cárcel del condado de Broward, en la vecina ciudad de Fort Lauderdale, después de ser acusado de 17 asesinatos premeditados tras ser sometido a un interrogatorio de varias horas.

La investigación apunta a que el joven, expulsado de la escuela el año pasado tras una pelea con la nueva pareja de su ex novia, activó las alertas de incendio con granadas de humo. Cuando sus antiguos compañeros salieron de las aulas, comenzó a disparar con un arma semiautomática AR-15, indican medios locales.

El alcalde del condado de Broward, Beam Furr, explicó en declaraciones a CNN que había estado recibiendo tratamiento en una clínica de salud mental por un tiempo, pero que no había vuelto a la clínica por más de un año. Cruz aparentemente se salió del radar, pero estaba teniendo un momento difícil.

Su padre adoptivo, Roger Cruz, murió de un ataque al corazón hace varios años. En noviembre pasado también falleció su madre adoptiva Lynda Cruz, quien tenía 68 años. Murió víctima de neumonía, declaró su cuñada, Barbara Kumbatovic.

Con su muerte, Cruz y su medio hermano perdieron a uno de los únicos parientes que había dejado en el mundo, dijeron familiares y amigos.

"Lynda estaba muy cerca de ellos", dijo Kumbatovic a The Washington Post. "Puso mucho tiempo y esfuerzo en esos chicos, tratando de darles una buena vida y crianza".

A sus 19 años tenía un rifle de asalto AR-15.

Joshua Charo, de 16 años y ex compañero de clase, declaró al periódico Miami Herald que Cruz solamente "hablaba de pistolas, cuchillos y caza". Además, declaró que siempre estaba "metido en cosas raras", como disparar a ratas con una pistola.

Fue suspendido de la escuela Stoneman Douglas por pelear y porque lo encontraron con balas en su mochila.

Una cuenta de Instagram que parecía pertenecer a Nikolas tenía varias fotos de armas.

El presidente de EU, Donald Trump, dijo hoy en un mensaje por Twitter que hay "muchos indicios" de que Cruz estaba "mentalmente desequilibrado" y que mostraba un "comportamiento errático", por lo que fue expulsado de la escuela.

"Vecinos y compañeros de clase sabían que era un gran problema. Se debe informar siempre de estas situaciones a las autoridades, ¡una y otra vez!", indicó el presidente.

So many signs that the Florida shooter was mentally disturbed, even expelled from school for bad and erratic behavior. Neighbors and classmates knew he was a big problem. Must always report such instances to authorities, again and again!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 15, 2018