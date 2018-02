Vicepresidente Mike Pence recorre tramo de la frontera México- EU

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y la secretaria de Seguridad Interna, Kirstjen Nielsen, recorrieron hoy un tramo de la frontera con México para inspeccionar los esfuerzos de vigilancia en la zona y entrevistarse con funcionarios de la Patrulla Fronteriza.

Pence y Nielsen transitaron a bordo de una lancha por tramo del Río Bravo, al sur de McAllen, Texas, y caminaron junto al muro fronterizo antes de una mesa redonda con funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), en la que participó también el senador republicano Ted Cruz.

La gira se inició al mediodía de este viernes en San Antonio, donde Pence encabezó una comida de recaudación de fondos organizada por el Comité Nacional Republicano para el comité de acción política “Trump Victory”, una organización que beneficia la reelección del presidente Donald Trump.

En el evento, Pence dijo a donantes republicanos que el gobierno hará una revisión para equipar a las fuerzas del orden público locales y "tratar a quienes luchan con una enfermedad mental peligrosa", a raíz de la masacre del pasado miércoles en una escuela de Florida.

Después de su visita a la frontera, Pence se trasladó a Dallas para participar en un evento de reforma tributaria, seguido de un almuerzo del comité de acción política American First Action.

Más tarde, el vicepresidente ofreció un discurso en la cena del Día Republicano del Partido Republicano del Condado de Dallas.

Surveyed border w/ @DHSgov @SecNielsen & @SenTedCruz & thanked @CBP for their hard work to secure our border. Being at the southern border & seeing the work of our border patrol & customs officials underscores the need to BUILD THE WALL to enhance the security of our Nation. pic.twitter.com/DzVcAyQqcu

— Vice President Mike Pence (@VP) February 17, 2018