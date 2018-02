En 3 años, 879 personas cambiaron de género en la CDMX

La consigna que lanzó el precandidato del PRI al Gobierno de la Ciudad de México, Mikel Arroyo cimbró a la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual (LGBTTI): no a los abortos y a la adopción por personas del mismo género.

El anuncio le costó al priista una lluvia de críticas de diferentes sectores de la sociedad, incluso, se vio obligado a salir a dar una serie de declaraciones al respecto, sin que se retractara de lo dicho.

Por si sola la Ciudad de México es la entidad donde más personas han tomado la decisión de cambiar de Identidad de Género en el país, al contabilizar 879 casos en los últimos tres años —2015, 2016 y 2017—.

Alex, es una de esas adolescentes y su decisión es clara: se siente atrapada desde la infancia en un cuerpo que no es el suyo.

Por ello, a sus 16 años, Miriam Gutiérrez—su nombre oficial en su acta de nacimiento— se someterá a un tratamiento de hormonas y a una serie de cirugías para cambiar de Género de manera definitiva.

Pese a los señalamientos, Rafa, como quieren que lo llamen de ahora en adelante, cursa la preparatoria en la modalidad abierta, es fan del Cosplay y sabe que el camino de su transformación no será fácil.

Cambios a legislación

En 2015, la Asamblea Legislativa (ALDF) modificó su Código Civil para que cualquier ciudadano que desee cambiar su nombre o identidad sexual pueda hacerlo de forma simple y gratuita.

La posibilidad existía en la capital del país desde el 2008; sin embargo, era necesario realizar un procedimiento judicial que resultaba caro, lento y complicado.

A la par, se han concretado 9 mil 681 matrimonios igualitarios del año 2009 a la fecha, de acuerdo con cifras de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, del Gobierno de la Ciudad de México.

Y es que el artículo 11 reconoce la igualdad de derechos a las familias formadas por parejas LGBTTTI, con o sin hijos, bajo la figura de matrimonio, concubinato o alguna otra unión civil.

Camino difícil

Pese a los avances en la legislación y el reconocimiento a los derechos de la comunidad LGBTTI, Rafa acepta que se ha sentido vulnerado en varias ocasiones de su vida.

Fue en la secundaria cuando no soportó más: le irritaba que le dijeran señorita, lo que desencadenó varios cuadros de depresión.

"Siempre he sido así, no tengo una fecha exacta de cuando me definí. Tomé la decisión (de hacerlo público) porque ya estaba harta de usar una máscara todo el tiempo, de aparentar ser Miriam, era bastante molesto e irritante", externó en entrevista con Publimetro.

Su mamá fue una de las primeras personas en enterarse de su condición, quien aceptó que su hijo se sentía identificado como una persona transgénero.

La decisión le costó señalamientos; no obstante, Rafa acepta que se siente "liberado" y sabe que no hay vuelta atrás, pues se someterá a varias cirugías como la vasectomía y la faloplastia, que consiste en la reconstrucción estética de los genitales masculinos externos.

Pero pese a ello, se dice aliviado de no esconder su verdadera personalidad y cobijada por su familia y sus amigos.

Datos:

Personas que decidieron cambiar de género

2015

Hombre a mujer: 381

Mujer a hombre: 140

2016

Hombre a mujer: 140

Mujer a hombre: 54

2017

Hombre a mujer: 106

Mujer a hombre: 58

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: