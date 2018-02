Atoran crecimiento de la red ciclista de la ZMG

Oposición de los vecinos, errores en la socialización y falta de presupuesto son los principales contratiempos que enfrentan los proyectos de movilidad no motorizada en la metrópoli. Los esfuerzos de la autoridad estatal y de los municipios para desarrollar la red ciclista han sido fragmentados, generando una estructura de vías que, de momento, no llevan a ningún lado.

En 2016, el gobernador Aristóteles Sandoval anunció la creación del Programa Metropolitano de Vías Ciclistas (Provici), cuyo objetivo era que, al terminar la administración, existiera una red conformada por 200 kilómetros de ciclovías que se sumaría a los kilómetros ya existentes.

De momento, Provici, impulsado por el Instituto de Movilidad y Transporte del estado (IMTJ), lleva construidos sólo 14.3 kilómetros de ciclovías, es decir, 7.19% de lo establecido en el programa. A esta red ciclista se deben sumar 14.2 kilómetros de ciclovías de las fases 1 y 2 de la red de MiBici y, de todas maneras, el objetivo llegaría a sólo 28% de cumplimiento.

En tanto, los municipios hacen su lucha aparte, pero de forma descoordinada: datos solicitados a través de transparencia a los ayuntamientos de la zona metropolitana revelan que juntos concentran 99 mil 161 metros de ciclovías, ya sean como carriles segregados o confinados. Tlajomulco de Zúñiga es el municipio que más kilómetros alcanza, con 43.2, mientras que Tonalá apenas tiene 200 metros (en avenida Tonalá, de Tonaltecas a Clavel). Este año concluiría su primera ciclovía de 2.6 kilómetros y no con fondos municipales, sino estatales, pues es una obra desarrollada por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP).

Sin embargo, la calidad y condiciones de las ciclovías varía de forma abismal: mientras en Guadalajara la infraestructura recibe mantenimiento constante, en Zapopan, Tlaquepaque y Tlajomulco hay tramos donde, literalmente, desapareció el balizamiento o los dispositivos de los carriles segregados o confinados, poniendo en riesgo a los ciclistas.

El segundo problema radica en que las ciclovías carecen de organización y repentinamente concluyen, sin llevar a los usuarios a ninguna interconexión; por ejemplo en Mariano Otero, Adolf Horn Jr., las ciclovías de Periférico Norte, así como la de 8 de Julio–Jesús Michel González.

Varios de los proyectos de Provici han encontrado férrea oposición de vecinos, en buena medida por la falta de conocimiento de sus beneficios, así como por deficiencias en el proceso de socialización.

Los primeros trabajos y que ya encontraron trabas fueron las ciclovías en Marcelino García Barragán, así como los corredores Dr. Pérez Arce–Esteban Loera–José María Lozano y Dr. Silverio García–C. Román Morales–C. José Luis Mora.

En este momento, la SIOP impulsa la construcción de una ciclovía en avenida Revolución, de 16 de Septiembre a calzada del Ejército, primera etapa de un derrotero que seguirá el trazo de la Línea 3 del Tren Ligero desde Zapopan hasta Tlaquepaque; sin embargo, comerciantes y vecinos se han opuesto al proyecto. De nuevo acusan falta de información de las autoridades al implementar el concepto y que nunca se les tomó en cuenta para la definición.

Buscan recursos para la etapa 3 de MiBici

Luego de que en el Presupuesto de Egresos 2018 no se creó una partida para ampliar a una tercera etapa el programa de bicicleta pública MiBici (la cual incluiría 210 nuevas estaciones y dos mil 100 unidades), colectivos mantienen una lucha para que se hagan reajustes y el plan se concrete.

Victor Morales, activista de la movilidad ciclista, señaló que se trata de una exigencia de 41 agrupaciones de la sociedad civil: “En diciembre fuimos con todos los diputados para pedirles se hiciera la partida, pero no hubo respuesta. Se requieren 250 millones de pesos y en los últimos dos meses de 2017 se recaudaron 153 millones del programa Pon al corriente tu vehículo, un dinero que no estaba previsto y que creemos puede ser utilizado para expandir y duplicar el programa de bicicleta pública. Seguimos haciendo presión, pero no hemos tenido respuesta”.

El pasado 15 de febrero, el diputado local Alejandro Hermosillo señaló que, de los 250 millones necesarios para la ampliación, 153 en efecto podrían obtenerse del programa Pon al corriente tu vehículo y lo faltante de las aportaciones que la ley pide a Empresas de Redes de Transporte, pues de momento no tienen un destino fijo.

Proyectos para 2018

Guadalajara: El municipio para este año contempla el desarrollo de una ciclovía por Niños Héroes y la rehabilitación de la existente en Federalismo, aunque de momento no hay presupuestos asignados.

Zapopan: El presupuesto participativo propone terminar la ciclovía de Mariano Otero, desde Periférico hasta el límite municipal. La Dirección de Movilidad tiene una bolsa de tres millones de pesos para ejecutar a partir de abril. Proyectan ciclovía en avenida Las Torres y en Parres Arias para conectar la estación Mercado del Mar de la Línea 3 con el núcleo Belenes. Además se desarrolla el proyecto para la vía que conectaría avenida Guadalupe con Niños Héroes.

Tlaquepaque: Sin proyectos contemplados para 2018.

Tonalá: El municipio no tiene proyectos contemplados, sin embargo SIOP culminará 2.4 kilómetros de ciclovía en avenida Tonalá, de Clavel hasta carretera libre a Zapotlanejo.

Tlajomulco: Aún sin presupuesto definido, se contempla una ciclovía en el Circuito Metropolitano Sur de 7.6 kilómetros, que conecte de Santa Cruz de las Flores a Cruz Vieja.

Provici: Además de la conclusión de los proyectos existentes, Provici alista un proyecto ambicioso: corredores para las avenidas Vallarta e Hidalgo a fin de crear dos rutas ciclistas en ambos sentidos. También la construcción de las ciclovías en Chapultepec y avenida Arcos.

SIOP: Este año deberá concluirse la primera etapa de la ciclovía en avenida Revolución y avanzar en el proyecto del trazo que recorrerá paralelo a la Línea 3 del Tren Ligero, tanto en Zapopan como hacia Tlaquepaque

Análisis

Hugo Iván Soltero; representante de Bike Revolución y coordinador del Consejo Ciudadano de Movilidad no Motorizada del ayuntamiento de Guadalajara

— Esta administración ha impulsado la movilidad no motorizada en el estado y si bien desarrolló un gran proyecto de trabajo, no se ha podido concluir. Comparada con todas las anteriores, es la administración que más invirtió a este tipo de movilidad.

Una vez empezado, automovilistas, comerciantes o vecinos de los proyectos son renuentes al cambio; en muchas ocasiones son rejegos e, incluso, emprenden acciones legales contra la implementación de este tipo de movilidad.

Sin embargo, también ocasionó un efecto positivo porque todos los que estamos involucrados en esto , nos organizamos para reunirnos y luchar por este principio en común, que es la movilidad no motorizada.

Nosotros como ciclistas luchamos para que se den a conocer los beneficios de este tipo de movilidad. Sin embargo, también fallamos y debemos involucrarnos, demostrar que somos ciclistas responsables. Nosotros debemos también poner el ejemplo y no podemos quejarnos que el gobierno no hace las cosas si nosotros no hacemos también de nuestra parte.