Franco Coppola, nuncio apostólico en México, sufre aparatoso accidente

El nuncio apostólico en México, Franco Coppola, sufrió un aparatoso accidente de tránsito a las puertas de Roma, en el cual salvó su vida de milagro, aunque el impacto le provocó fracturas en un pie y en varias costillas.

El incidente ocurrió la noche del sábado 10 de febrero, cuando el obispo regresaba a la capital italiana tras cumplir una visita a una familia de amigos. Él mismo relató el episodio con un mensaje publicado en su perfil de la red social Facebook.

Según contó, se encuentra en Italia desde el 7 de febrero y el día 9 pudo concelebrar la misa con el Papa Francisco en su residencia privada del Vaticano, la Casa Santa Marta. “Desde la noche del sábado 10, todos mis programas saltaron por los aires”, exclamó.

Más adelante, en el texto redactado en italiano, habló de un “accidente tremendo” en el cual nadie más quedó involucrado, “gracias a Dios”.

“Sólo la velocidad relativamente baja, en torno a los 50 kilómetros por hora, y la mirada de la Virgen de la Confianza en el día de su fiesta y la de Guadalupe, que pese a la distancia no me deja un instante, permitieron que ahora esté acá contándoles lo que me ocurrió”, describió.

“El impacto me provocó fractura múltiple expuesta del pie derecho y cinco costillas rotas, pero apenas ahora que el cuerpo se está despertando del shock descubro que en todas partes tengo contusiones y enormes moretones”, añadió.

Hasta el lugar del accidente llegaron los socorristas del número de emergencias 118 que lo trasladaron de urgencia al Hospital San Andrés. En el pabellón de ortopedia de ese mismo nosocomio quedó internado cuatro días.

En ese tiempo le recompusieron parcialmente la fractura del pie y el 16 de febrero pasado le dieron el alta, con la recomendación de evitar cualquier contacto de la extremidad intervenida con la tierra, al menos durante 40 días.

