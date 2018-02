Pese a negarlo, Gabriel Soto e Irina Baeva ¡sí son novios!

Lovin’ Acapulco ☀️☀️☀️☀️☀️☀️😎😎😎😎😎😎 #home @cescobarsb @zangel57 🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼 #myhappyplace

A post shared by gabrielsotoborja (@gabrielsoto) on Feb 14, 2018 at 9:22pm PST