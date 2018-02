Senadores piden renuncia de Navarrete Prida por desplome de helicóptero

Senadores pidieron la renuncia del titular de la Secretaría de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, y de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, por la caída del helicóptero en Oaxaca que dejó 13 personas muertas.

El legislador del PT, Benjamín Robles, indicó que fue la imprudencia de los funcionarios lo que ocasionó el accidente registrado el 16 de febrero en Jamiltepec.

Señaló que la principal y más importante responsabilidad de un gobernante es garantizar la seguridad de los ciudadanos, por lo que al incumplir con esta obligación los titulares de las secretarías deben renunciar a su cargo.

"Por eso, en relación a lo sucedido en Jamiltepec, nosotros planteamos que en un ejercicio de honestidad, tanto el secretario de Gobernación como el secretario de la Defensa debiesen presentar su renuncia; y el gobernador de Oaxaca, si no está capacitado para garantizarle la seguridad a las y los oaxaqueños, también debiese de pedir licencia y retirarse del cargo”.

"Está claro que no se cumplieron los protocolos. Fue una torpeza desde cualquier ángulo que se le quiera ver", dijo Robles.

Por su parte, el senador de Morena, Zoé Robledo, criticó las expresiones de Navarrete Prida, quien aseguró que rompió con la maldición de la Segob tras sobrevivir al accidente.

"No solamente es insensible, es inhumano de verdad decir que había una maldición en Gobernación porque se salvó el Secretario. Es el accidente que más vidas humanas ha costado. A mí no me gusta hablar de maldiciones, a mí me gusta hablar de responsabilidades", puntualizó.

Además, resaltó que fue una irresponsabilidad tratar de aterrizar la aeronave en una zona habilitada como albergue.

