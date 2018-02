Trump responde a las acusaciones de infidelidad a Melania Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró hoy que no conoce a una mujer que volvió a acusarle este lunes de haberla acosado sexualmente en 2006 en Nueva York, y afirmó que varias mujeres están "aceptando dinero para inventarse historias" sobre él y sus supuestos abusos en el pasado.

"Una mujer que no conozco y que, por lo que recuerdo, nunca conocí, está en la PORTADA del Medio de Noticias Falsas Washington Post diciendo que la besé (durante dos minutos) en el vestíbulo de la Torre Trump hace doce años. ¡Nunca ocurrió!", escribió Trump en su cuenta oficial de Twitter.

A woman I don’t know and, to the best of my knowledge, never met, is on the FRONT PAGE of the Fake News Washington Post saying I kissed her (for two minutes yet) in the lobby of Trump Tower 12 years ago. Never happened! Who would do this in a public space with live security……

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 20, 2018