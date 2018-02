Casi dos millones de dreamers en 'el limbo' por cancelación del DACA

Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump cancelara en septiembre del 2017 el programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia, DACA (por su siglas en inglés), casi dos millones de jóvenes quedarían desprotegidos ante las autoridades migratorias estadounidenses.

De acuerdo con Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante, el próximo 5 de marzo será una "fecha fatídica" para miles de niños y jóvenes quienes quedarán en "el limbo" con la conclusión del DACA.

En entrevista con Publimetro, Rendón informó que actualmente hay 800 mil "dreamers" que cuentan con esta protección migratoria y que tienen la posibilidad de renovar su estatus hasta por dos años más, sin embargo, de no llegar a un acuerdo en el Congreso estadounidense, estos jóvenes podrían ser deportados a sus países de origen.

"800 mil dreamers quedarían cubiertos aún cuando no haya decisión el 5 de marzo, pero esto sería sólo por dos años", dijo Rendón.

La coordinadora de Agenda Migrante mencionó que este no es el mismo caso para más de un millón de jóvenes y niños, quienes al no tener 16 años (edad mínima para tramitar el DACA), no podría acceder al beneficio, lo que los pondría en una situación de riesgo de deportación.

"Estas semanas van a ser clave en el Congreso para saber si llegan un acuerdo o de plano no van a llegar a nada. Sino llegan a nada automáticamente todos los nuevos aplicantes quedan en el limbo".

Propuestas para una reforma migratoria

Actualmente los legisladores estadounidenses discuten propuestas para lograr un acuerdo para el DACA, pero para que se autorice alguna de ellas se necesitan 60 votos.

Entre estas propuestas están:

La Dream Act: Que propone que tanto los dreamers como sus familiares directos adquieran un estatus migratorio legal que les permita permanecer en el país; la iniciativa tuvo 52 votos a favor.

Proyecto negociado entre demócratas y republicanos: Esta propuesta "intermedia" plantEa la posibilidad de brindarle un estatus migratorio legal a los dreamers si se autoriza dinero para la construcción del muro en un plazo de 10 años. Esta propuesta tuvo 54 votos a favor.

Propuesta de Trump: Esta medida propone otorgarle al presidente Trump la totalidad de los recursos para construir el muro lo antes posible, además de que se apruebe su política migratoria, esta iniciativa fue la menos popular con únicamente 40 votos a favor.

Cabe destacar que en días pasados el líder de los republicanos en las Cámara de Representantes, Paul Ryan, dijo que no iba a pasar ninguna propuesta que no incluya dinero para el muro.

CONSECUENCIAS DE LAS DEPORTACIONES

La coordinadora de Agenda Migrante, dijo que algunas de las consecuencias por las contaste deportaciones son:

Familias desarraigadas y separadas.

Niñas y niños que quedan abandonados.

Trabajadores, contribuyentes, empresarios, veteranos militares y miembros de la comunidad deportados.

Impacto negativo en la economía y sociedad estadounidense

DATOS

Los mexicanos representan un 79% de los beneficiarios de DACA

DACA fue implementado por Barack Obama en junio de 2012

El programa DACA culmina el 5 de marzo

El número de deportaciones ha disminuido 15% según ICE y 24% según Segob

Arrestos y persecución de migrantes en el interior de EU ha aumentado 43%

