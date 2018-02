Piden colaboración de familia en investigación de italianos desaparecidos

El fiscal estatal, Raúl Sánchez Jiménez, solicitó a los familiares de los tres italianos desaparecidos en Tecalitlán el 31 de enero que aporten mayor información sobre la desaparición de los comerciantes.

El fiscal hizo esta declaración después que, desde Italia, un pariente de los agraviados denunció falta de apoyo de las autoridades y retardos en las investigaciones y acusó también que la Fiscalía, ante la falta de resultados, busca incriminarlos.

“Se está trabajando. Si ellos acudieran se les mostraría el trabajo que hemos hecho (…) desde el momento en que se presentó la denuncia no hemos tenido una comunicación directa con ellos, con ninguno (de los familiares)", explicó Raúl Sánchez Jiménez.

Los desaparecidos son los comerciantes Raffaele Russo de 60 años, su hijo Antonio Russo de 25 años y su sobrino Vincenzo Cimmino de 29 años.

A decir del fiscal, no se ha buscado incriminar a los desaparecidos, sino que han detectado contradicciones con los dicho por los familiares y las actividades de las personas desaparecidas.

Si tú me dices que eres turista, yo te busco como turista, si tú me dices que tienes un comercio, busco la actividad que tenías para poder ver, vincular dónde te desapareciste”, explicó Sánchez Jiménez.

En rueda de prensa el pasado martes para reportar avances en las investigaciones, el fiscal estatal, Raúl Sánchez Jiménez informó que, tras una reunión con autoridades italianas e intercambio de información, se logró conocer que uno de los desaparecidos, Raffaele Russo de 60 años, no sólo contaba con antecedentes penales en Italia por el delito de fraude, sino que en 2015 fue detenido en Ciudad del Carmen, Campeche por el mismo ilícito, así como cohecho.

El fiscal señaló que han existido contradicciones en los dichos de los familiares y los incidentes pues, a decir del fiscal, los desaparecidos no habían llegado a Ciudad Guzmán un día antes como informaron originalmente, sino tenían varios días en el municipio, además ingresaron al país como turistas y en realidad venían a trabajar en actividades comerciales.

Piden no criminalizarlos, sino encontrarlos

En entrevista con el periodista José Luis Escamilla de Notisistema, Daniele Russo familiar de los desaparecidos, acusó que la Fiscalía de Jalisco ha sido incompetente en investigar la desaparición.

Señaló además que la dependencia estatal no ha tenido acercamientos con ellos para informarles de los avances:

“La Fiscalía de Guadalajara (sic) tiene ese caso desde el primer día y como no ha movido ni un dedo desde ese entonces quiere ahora enfocarse en los antecedentes de Raffaele Russo que no es un mafioso, no es un criminal, solo es un vendedor ambulante. Mi petición es que primero lo encuentren y después que lo condenen si es el caso. Que la Fiscalía no diga cosas malas sólo porque no es capaz de encontrarlos”, explicó al medio radiofónico

Citarán a declarar al alcalde de Tecalitlán

El secretario general de Gobierno, Roberto López Lara, mencionó que podría citarse a declarar al presidente municipal de Tecalitlán en torno a la desaparición de los italianos en su municipio y señaló que se han intensificado los trabajos de búsqueda de estas personas hacia los límites de Colima y Michoacán.