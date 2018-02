'¿A los hombres también les pasa eso?', mujeres relatan sus más terribles experiencias

Desde hace unos días cientos de mujeres comenzaron a relatar sus experiencias más aterradoras y los miedos más profundos que viven por el simple hecho de ser mujeres.

A través de la pregunta "¿A los hombres también les pasa eso?" se concentran las terribles historias que van desde evitar usar faldas para no ser víctimas de comentarios lascivos, hasta intentos de violación.

Estas son sólo algunas de las experiencias más aterradoras con las que las mujeres esperan crear conciencia sobre la vulnerabilidad en la que viven diariamente.

Fui tocada por mi hermano por años y crecí sin decirlo, cuando quizo hacerlo de nuevo hace meses les dije todo a mis papás, desapareció por horas, mis papás peleaban constantemente y me culparon por destruir la familia. ¿A los hombres también les pasa eso? — Diana Za♡ (@dianasaurioo) February 19, 2018

Hace unos días me quedé sola en la combi y cuando se empezaron a subir más personas, el chofer volteó y me dijo “te salvaste”.

¿A los hombres también les pasa eso? https://t.co/4qW1sLEbZ1 — Chica Migraña (@DanCeeHerrera) February 18, 2018

A veces tengo que marcarle a alguien y pedirle que no cuelgue hasta que esté en un lugar segura mientras camino sola porque alguien (caminando o en carro) está siguiéndome y así parece que no estoy sola y que alguien me espera. ¿A los hombres también les pasa eso? https://t.co/SohFfItLMF — CachiFer (@Fer_Andablo) February 17, 2018

Trato de caminar sobre la calle y no por la banqueta para que no me acorralen, tener mayor campo de visión y oportunidad de correr en caso necesario, prefiero que me atropellen a ser asaltada/secuestrada/violada

A los hombres también les pasa eso? — Srita. Santiago (@Nanaxhi_) February 18, 2018

Cuando estaba en la prepa un profesor trató de abusar de mi, cuando le conté al perfecto me dijo "Seguro querías subir tu calificación" ¿A los hombres también les pasa eso? — Ro Nátaly (@RousAboytes) February 21, 2018

Hace unos minutos salí a pasear a mi perro. Un güey empezó a seguirme, masturbándose. No pude perderlo, así que le pedí ayuda a un vecino que pasaba para que no me siguiera hasta mi casa. ¿A los hombres también les pasa eso? — Valentina Gatti (@launicaGatti) February 18, 2018

Camino a casa, en camión, un señor comenzó a restregarme su miembro masculino, después me dijo que el me llevaba a donde quisiera, yo me levante del asiento y le dije al chofer y solo se soltó riendo de mí, sentí mucho miedo y dedesperación, ¿A los hombres tambien les pasa eso? — Machiche Ω (@JanahiMachiche) February 21, 2018

Tome un taxi y el taxista tomó otra ruta, le digo que por ahí no era mi casa y me responde :”si queres que te lleve a tu casa me vas a tener que chupar la pija”. Pude tirarme del auto y salir corriendo ¿A los hombres también les pasa eso? — Macarena Gon (@macarenafiorela) February 19, 2018

El año pasado comencé a trabajar en un proyecto de protección civil en mi trabajo, los comentarios de pasillo: “seguro le dieron el lugar porque se la está cogiendo el delegado sindical” ¿A los hombres también les pasa eso? https://t.co/X7YONAOHrg — Mir (@AyMiFlaca) February 21, 2018

Una vez yendo en bici como a eso de las 7pm un tipo paso a lado mío en su bicicleta, me grito una peladez y me agarro la nalga. Me caí de la bicicleta y cuando alce la mirada ya habían tres tipos en el sendero caminando hacia mí apresurados. ¿A los hombres también les pasa esto? — bacoviam (@bacoviam) February 21, 2018

Tenía 12 años. Me bajo del colectivo y un auto frena a la par mío. El tipo se desabrocha el cinturón y me mira fijo, me grita cosas y abre su puerta. Llega mí mama y le grita, me agarra del brazo y corremos. Veo como contiene las lagrimas. ¿A los hombres también les pasa eso? https://t.co/My2oMfhIjd — Bullet (@Fufi_Dincau) February 20, 2018

Cuando me subo al metro trato de ubicar a mujeres que viajan en el vagón y me siento cerca de ellas, trato de hacer contacto visual y sonreír para establecer proximidad. ¿A los hombres también les pasa eso? https://t.co/dkIpnL2PJd — Danie Gómez (@la_go_mess) February 17, 2018

Tras las denuncias de acoso por parte de actrices de Hollywood como el caso de Rose McGowan contra Harvey Weinstein se crearon movimientos mundiales como #TimesUp o #MeToo contra el abuso de poder ejercido por hombres para obligar a mujeres a hacer lo que quieren.

El movimiento llegó a México con más fuerza tras las acusaciones de las actrices Karla Souza y Paola Núñez en entrevista para Carmen Aristegui, en la que relataron haber sido víctimas de acoso psicológico y violación.