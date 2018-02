Air France anula vuelo a México por paro convocado por 10 sindicatos

La aerolínea francesa Air France anuló el vuelo matinal de hoy jueves de París a la Ciudad de México por un paro de sus trabajadores, anunció la compañía aérea.

El vuelo AF178 tenía previsto salir a las 11:00 horas local (10:00 GMT), desde el aeropuerto internacional de Roissy Charles de Gaulle, rumbo al aeropuerto internacional de la Ciudad de México (AICM), pero fue cancelado.

Además de los pasajeros de Air France el vuelo iba a transportar también a pasajeros de Aeroméxico, Alitalia, Klm y Jet Airways.

El segundo enlace aéreo de este jueves entre la capital francesa y la mexicana, el AF8098, se mantiene según lo previsto y saldrá esta noche desde el aeropuerto de Roissy a las 22:45 horas local (21:45 GMT), precisó Air France.

[#AirFrance call for strike action] On Thursday 22 February, 75% of flights maintained https://t.co/hjTdpag9Nc

🔵To check your flight status & the commercialmeasures 👉 https://t.co/vQcRn8PchJ pic.twitter.com/i4HLypN0cd

— Air France Newsroom (@AFnewsroom) February 21, 2018