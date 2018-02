Por primera vez, Donald Trump habla de su calvicie en público

Donald Trump, actual presidente de Estados Unidos, habló de sus problemas de calvicie, algo que había negado en meses anteriores.

Ante los miles de asistentes de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, por sus siglas en inglés) Trump dirigía un mensaje sobre los logros de su carrera. El grupo está íntimamente relacionado con el Partido Republicano y sus donantes.

"Me esfuerzo mucho para esconder ese punto calvo, pero me esforzaré más. No se ve mal… sigamos adelante", dijo Trump tras ver cómo una de las cámaras mostraba un hueco "semi vacío" en su cabeza. El hecho fue tomado con humor por los asistentes, quienes después escucharon un discurso bastante similar a los que ofreció en su campaña presidencial.

El misterio del cabello de Donald Trump

Hace unas semanas se volvió viral el siguiente video en el que se ve cómo el viento le hace una "mala jugada" al presidente, cuando entra al Air Force One.

Durante el primer exámen médico de Donald Trump como presidente del país se reveló que toma Finasterida (propecia) para combatir la calvicie. Este medicamento "sólo hace más lenta la caída del cabello mientras se consume", de acuerdo a la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. Expertos recomiendan "seguir tomando la finasterida aunque ya haya comenzado a notar una mejoría".

"En mi opinión profesional, creo que se realizó un trasplante de cabello en la parte frontal de la línea del cabello", explica el doctor Alan Bauman, CEO de Bauman Medical, una clínica de restauración capilar, a The Guardian tras la difusión del video en el avión presidencial.

Sin embargo, no es la primera vez que Trump causa polémica con su cabello. En 2016, durante la campaña presidencial, apareció en el programa de Jimmy Fallon y le permitió despeinarlo para demostrar que es real. Mientras que la entrevista en el programa de comedia transcurrió en ese tono, la opinión pública criticó a Fallon por no abordar temas de relevancia con el candidato presidencial.

Incluso Ivanka se ha burlado del cabello de Trump

La hija mayor del presidente de EU se burlaba de la supuesta "cirugía de reducción del cuero cabelludo" de su padre, según el libro Fire & Fury, escrito por el periodista Michel Wolf.

"Ella trataba a su padre con un grado de desapego, incluso de ironía, yendo tan lejos como para burlarse de su cabello con los demás. A menudo describía a sus amigos la mecánica detrás del peinado", se lee en la publicación.

El peinado de Trump ha sido tan comentado que el escultor David Gardner, del Museo Madame Tussauds dijo que él y un equipo de unas 20 personas trabajaron con "cabello de yak" para recrear el pelo del presidente 45 de Estados Unidos.