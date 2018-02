Peña Nieto cancela reunión con Trump por discusión sobre muro: WP

El presidente Enrique Peña Nieto habría cancelado la reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump, debido a que este último no quiso afirmar públicamente que México no pagará el muro fronterizo, aseguró este sábado The Washington Post.

De acuerdo al diario estadounidense, Peña Nieto tenía planeado un viaje oficial a Washington donde se reuniría con Trump; sin embargo, la falta de voluntad del mandatario estadounidense para no comprometerse a hablar del pago del muro fronterizo hizo que se cancelara.

La nota que fue publicada la noche de esta sábado, señaló que el canciller Luis Videgaray y otros funcionarios habían pensado que la reunión sería exitosa si en la llamada telefónica entre ambos mandatarios realizada el pasado 20 de febrero todo fluía bien.

"Pero la llamada no fue tersa de acuerdo con funcionarios de ambos gobiernos. Trump dijo que no estaría atado a ningún acuerdo y que no se comprometería a hablar del muro", indicó The Washington Post.

Añadió que durante esta llamada Trump perdió los estribos- lo cual no fue comprobado por fuentes estadounidenses-, "los funcionarios de EU describieron a Trump frustrado y exasperado diciendo que Trump creía que era irrazonable que Peña Nieto esperara que abandonara su promesa de campaña de forzar a México a pagar por el muro y que le agrada a las multitudes".

Después de tomar posesión como presidente de Estados Unidos, Donald Trump se reuniría con Peña Nieto en Washington, sin embargo, la insistencia del mandatario estadounidense porque México pagara el muro fronterizo en un tuit, generó que se cancelara este primer acercamiento.

Asimismo, la secretaria de Seguridad Interna, Kirstjen Nielsen, canceló su próxima visita a México sin especificar razones.

Con información de Reforma y The Washington Post

