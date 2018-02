Aerolíneas estadounidenses terminan relación con Asociación Nacional del Rifle

Las aerolíneas estadounidenses Delta y United se sumaron al creciente número de empresas en el país que han terminado sus programas de descuentos para miembros de la Asociación Nacional del Rifle (NRA).

La decisión de las aerolíneas sucede por una intensa presión de la opinión pública, bajo la etiqueta #BoycottNRA, para que las empresas corten sus vínculos con la NRA, una asociación que juega un papel central en impedir que se regule la venta de armas en Estados Unidos.

La presión surgió a raíz de la masacre de hace un par de semanas en una escuela secundaria de Florida, que causó la muerte de 17 personas, a manos de un sospechoso que adquirió un rifle de asalto de manera legal, pese a que por su edad no podía votar ni comprar alcohol.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, Delta indicó que terminaría su programa de tarifas de descuento a los miembros de la NRA, y explicó que solicitaría a esta asociación eliminar esas promociones en su página de internet.

Por su parte, United notificó por Twitter que dejará de ofrecer una tarifa con descuento para la reunión anual de la NRA, y que pedirá igualmente a este grupo eliminar tal información de su plataforma digital.

De acuerdo con la revista Forbes, la decisión de Delta es notable no solo porque rescinde una promoción específica para miembros de la NRA, sino que cancela cualquier descuento para esta organización que de manera rutinaria sí ofrece a viajeros en grupos.

Mientras tanto, la noche del viernes la empresa TrueCar, un servicio de compra de automóviles, reveló también su decisión de finalizar su acuerdo con la NRA.

Durante la semana, al menos ocho corporativos anunciaron medidas similares, luego que ganó impulso en las redes sociales el boicot a la NRA.

Críticos y activistas argumentan que los descuentos de empresas alientan la membresía de la NRA, lo que le confiere a la organización más influencia para oponerse incluso a las políticas moderadas de control de armas.

Al retirar su apoyo a la NRA, las empresas quitan incentivos a la gente para afiliarse a esta asociación, que de acuerdo con su propia información cuenta con unos cinco millones de miembros en Estados Unidos.

Las empresas que han eliminado sus descuentos para miembros de la NRA son el banco First National Bank of Omaha, Enterprise Holdings (que incluye a las firmas de rentas de autos Enterprise, Alamo y National), los hoteles Wyndham Hotels y Best Western, y la aseguradora MetLife.

Además la firma de programas de computo Symantec (que incluye las marcas Norton y LifeLock), la empresa de renta de autos Hertz, y la firma de seguridad para el hogar SimpliSafe.

El boicot empresarial a la NRA y a los fabricantes de armas podría además estar apenas iniciando. De acuerdo con el sitio de noticias Axios, el banco Bank of America manifestó que está evaluando su relación con clientes corporativos que fabrican rifles de asalto tipo AR-15.

“Nos estamos uniendo a otras compañías en nuestra industria para examinar qué podemos hacer para ayudar a poner fin a la tragedia de los tiroteos masivos”, aseguraron voceros del banco en un comunicado.

Bank of America precisó que un paso inmediato que están tomando es hacer comprender a sus clientes empresariales que fabrican estos armamentos que ellos pueden también “contribuir a esta responsabilidad compartida”.

