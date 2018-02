Se reporta explosión en edificio de Leicester

Un fuerte explosión en un edificio de la ciudad de Leicester, Inglaterra provocó la movilización de los servicios de emergencia de todo el lugar.

De acuerdo con medios británicos, una tienda y una casa fueron destruidos por la explosión reportada la noche de este domingo en la tercer ciudad de mayor importancia de Inglaterra.

Al lugar arribaron elementos de cuerpos de emergencia quienes acordonaron el lugar.

Las autoridades británicas informaron que 6 camiones de bomberos ya se encuentran tratando de apagar el incendio.

Hasta el momento se desconoce si hay personas fallecidas o heridas así como las causas de la explosión.

The immediate aftermath of explosion in Leicester. pic.twitter.com/8etJv1up9M

— Jack Dawkins (@MossadJack) February 25, 2018