¿A quién le toca seguir la pista del narcomenudeo en la UNAM?

La presencia de grupos de narcomenudeo al interior de Ciudad Universitaria (CU) es un tema antiguo que no ha sido atendido por la confusión sobre la autonomía universitaria, así lo consideró Juan Francisco Torres Landa, secretario general de México Unido Contra la Delincuencia.

En entrevista con Publimetro, precisó que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), confunde autonomía de catedra y docencia, con la autonomía en la operación y no entiende que no es una isla.

"Creo que el rector, con el ánimo de proteger la autonomía de gestión ha equivocado el concepto correcto que autonomía refiere. Éste no puede ser un espacio para que la delincuencia haga de las suyas y no sean investigados por las autoridades ministeriales, policiacas, etc. Debe haber un tema de coordinación administrativa, pero no de aislamiento ni de marginación de las autoridades", comentó.

Torres Landa advirtió que si no se detiene "en seco" la problemática, difícilmente se podrá actuar sin mayores complicaciones más adelante, pues son temas que avanzan con rapidez.

"Las autoridades deben ponerse las pilas y para la UNAM debería de ser necesario que exista la gestión directa por parte de las autoridades y que se trate la prevención o persecución de delitos, no puede decir ¡aquí no pueden entrar policías o aquí no pueden entrar agentes federales!, no tienen esa facultad, si bien cuentan con vigilancia, es menor y no sustituye a las autoridades ministeriales", precisó.

Finalmente, el especialista dijo que el problema del narcomenudeo en CU se ha ido exacerbando, y las autoridades en toda la ciudad se ven rebasadas, por lo que los delincuentes han encontrado áreas de oportunidad para generar más recursos.

Análisis

Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad.

¿El Observatorio tiene referencia sobre esta problemática en CU?

–Nosotros no hemos tenido referencia porque se acaba de modificar la forma en cómo publica la información el Secretariado Ejecutivo. Eran datos que no eran públicos, por lo tanto no teníamos un seguimiento puntual sobre el tema, lo tenemos por delegaciones, no por lugares específicos.

¿Cómo ve la postura del rector de la UNAM?

–Me parece que la propuesta que hace el rector es sumamente importante, habla de responsabilidad y corresponsabilidad; invita a los estudiantes a no adquirir sustancias ilegales y a no hacer un consumo de ellos en las áreas públicas. Hace además un ejercicio de prevención muy importante, de disuasión, a través de instrumentos no violentos, por lo tanto es plenamente coherente con la visión y la idea que se debe tener de una universidad y una universidad autónoma en particular, con una historia como la de la UNAM.

