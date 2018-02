Alistan operativo para vigilar a unidades del transporte público

Ante el incremento de accidentes protagonizados por unidades del transporte público, a partir de hoy la Secretaría de Movilidad (Semov) tendrá un operativo de revisión de rutas que reportan la mayor siniestralidad.

Apoyados por elementos de la dependencia estatal, se revisará el aspecto mecánico de las unidades, si cuentan con documentos en regla y se levantarán actas circunstanciadas de las irregularidades detectadas.

Gustavo Flores Delgadillo, director general de Transporte Público, explicó que las acciones se enfocarán, en una primera etapa, a 20 rutas (particularmente la 78, 619, 623, 639, 186, 231, 30 y 275-B), que, según los informes de la dependencia, son los que registran mayor cantidad de accidentes viales en cuatro años.

Serán en total 18 las personas que se encargarán de realizar los operativos, en seis equipos de tres personas cada una.

Flores Delgadillo señaló que a la par de los operativos de inspección, también se reordenarán las vialidades en cuanto a derroteros para una mayor fluidez, se mejorará la infraestructura para los peatones y la señalética.

Heridos y muertos por transporte público en Jalisco. / FUENTE: SEMOV

En el caso de Tlajomulco se han detectados focos rojos con las rutas 186 y 623, que han contribuido en la siniestralidad hacia el sur de la Zona Metropolitana.

José Luis Quiroz, director general Jurídico de la Semov refirió que durante 2017 se remitieron al corralón 637 unidades del transporte público y en 2018 ya son 119, esto por diversas irregularidades; las principales: no cumplir con la norma técnica para prestar el servicio, choques, placas vencidas, contaminación, no contar con permiso para prestar el servicio, estacionarse en zona prohibida, cobrar una tarifa más alta, no recibir bienevales, hablar por celular al volante o escuchar música en el estero de la unidad.

Víctimas del transporte público de 2013 a 2018. / FUENTE: SEMOV

Recordó también que a raíz de algunos paros camioneros del año pasado, se emitieron tres revocaciones de concesiones; a 58 unidades se les aplicó una multa económica y se emitieron seis apercibimientos.

En días pasados, el diputado federal por Jalisco, Jonadab Martínez, señaló que era urgente la aprobación de la Ley General de Seguridad Vial que ha sido atorada en el Congreso Federal y que a decir del legislador, ayudaría a reducir el número de accidentes. “El cuarto reto del gobernador durante la evaluación por su quinto informe, señalaba que habría mejoras hasta en un 80% en todas las rutas del transporte público; sin embargo, vemos que se están viendo rebasados por el problema y las muertes continúan”, precisó el legislador.

Acusan ataques del gobierno

Los transportistas consideraron una agresión más la auditoría a las rutas que pretende implementar la Semov, señalando que las estadísticas en materia de siniestralidad se redujeron en los últimos años y aún así se pretende priorizar esta situación y no revisar la crisis que atraviesan las rutas.

“Es muy lamentable que se registren accidentes viales en donde el transporte público está involucrado. Excelente que se revise este aspecto, pero hasta ahora el gobierno del Estado no ha puesto atención en la prevención ni en la capacitación, la profesionalización de los operadores o mayores candados en la expedición de licencias, así como fomentar la cultura vial. Esta medida que se anunció se presume más como represalia hacia los transportistas que como preocupación por resguardar la vida de los jaliscienses”, expresó Arnoldo Licea González, secretario del Sindicato de Trabajadores del Autotransporte del Estado de Jalisco (SATAEJ).

Recordó que en el Congreso del Estado permanece en la congeladora una iniciativa de ley para mejorar las condiciones del transporte público.

“La intimidación y amenazas desde la Semov en nada ayuda a superar esta crisis, además, el retiro de unidades atenta contra el patrimonio de los transportistas, operadores y toda la red que depende de estos empleos”.