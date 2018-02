Abren carta con material 'sospechoso' en base militar de Virginia; hay 11 enfermos

Al menos 11 personas sufrieron malestares tras abrir una carta en la base militar Myer-Henderson Hall en Virginia, Estados Unidos, tres de ellas fueron transportadas en condición estable.

#Update : Ft Myer Hazmat, 11 people started feeling ill after letter was opened in consolidated admin building. 3 were transported. Condition not known. Ft Myer PIO enroute.

La corporación de Marines de Estados Unidos confirmó la situación y que la investigación se lleva a cabo entre el Buró Federal de Inteligencia (FBI, por sus siglas en inglés) y por el equipo local de materiales peligrosos.

También indicó que como medida de prevención se evacuó a todo el personal del edificio y se reservó información adicional para no afectar las investigaciones.

Base officials are coordinating with local HAZMAT teams and @FBI. Several

Marines are receiving medical care as a result of this incident. No additional details are available at this time as the investigation is ongoing.

— U.S. Marines (@USMC) February 27, 2018