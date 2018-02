Gobernador pide frenar la guerra sucia en el proceso electoral

Aprovechando el informe de actividades de Daniel Curiel Rodríguez al frente del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), el gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval, pidió a las fuerzas políticas evitar la guerra sucia y las confrontaciones de cara al próximo proceso electoral, señalando que la descalificación y las mentiras sólo lograrían dividir el voto de los jaliscienses.

“Tenemos que decir como clase política, como sociedad y como principales interesados en el desarrollo de México y Jalisco, no a su destrucción, no a la guerra sucia, no a la mentira, no a la intimidación, no a las fake news, porque en la mentira no hay democracia, hay división, porque en la calumnia no hay contraste, hay resentimiento, porque nuestra sociedad merece mucho más que una campaña de insultos o descalificaciones”, sostuvo Sandoval.

Sandoval aseguró que no intervendrá por ninguna fuerza política durante el proceso electoral de este año. / FOTO: Cortesía

El titular del Ejecutivo estatal convocó a la firma de un acuerdo entre las distintas fuerzas políticas de Jalisco para que las actividades previas, durante y después de la jornada electoral sean objetivas y así evitar que una campaña divida a los jaliscienses.

“No nos equivoquemos, no es con odio como Jalisco debe de mantener su inercia, el periodo electoral no debe dividirnos”, enfatizó el gobernador.

El mandatario también aprovechó el evento para solicitar al empresariado de Jalisco volver más competitivos los sueldos de la población

Te recomendamos