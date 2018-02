Investigan posible falsa nominación de Trump al Nobel de la Paz

El Comité Nobel noruego, encargado de fallar cada año el premio Nobel de la Paz, ha impulsado una investigación por una posible nominación falsa al galardón del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"No comentamos nunca las nominaciones actuales, iría en contra de nuestros estatutos. Pero en el caso del presidente estadounidense puedo informar de que tenemos buenas razones para creer que se trata de una nominación falsificada", dijo el secretario del comité, Olav Njølstad, en declaraciones recogidas hoy por la televisión pública noruega NRK.

Njølstad rechazó comentar en qué se basan las sospechas o si van dirigidas contra personas determinadas y reveló que se ha presentado una denuncia ante la policía noruega.

"No tenemos constancia de que algo similar haya pasado antes, con excepción de que la misma falsificación probablemente ocurrió también el año pasado", afirmó Njølstad.

Según el testamento del magnate sueco Alfred Nobel, creador de los premios, pueden designar candidatos al galardón de la Paz catedráticos de universidad en Derecho, Historia y Ciencias Políticas; parlamentarios, antiguos laureados y miembros de tribunales internacionales, entre otros.

Solo si quienes proponen lo hacen público se puede conocer la identidad de los candidatos, ya que el Comité Nobel noruego únicamente publica el número total de aspirantes y no confirma nombres hasta cincuenta años después.

Para el premio Nobel de la Paz de 2018 hay 329 candidatos, de los que 217 son individuos y, el resto, organizaciones, según ha informado el Comité Nobel.

Se trata de la segunda cifra más alta de nominados en la historia del galardón, después del récord logrado en 2016 con 376.

La Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares (ICAN) ganó el Nobel de la Paz el año pasado por alertar de "las catastróficas consecuencias humanitarias" de esos arsenales y por sus esfuerzos para lograr un tratado que los prohíba.

El 5 de noviembre de 2013, Donald Trump tuiteó en contra de Barack Obama y pidió a Oslo rectificar el galardón para el entonces mandatario.

"Nuestro presidente PREMIO NOBEL DE LA PAZ dijo "Soy muy bueno matando personas", según el libro Double Down. ¿Puede Oslo retirarle el premio?", se lee en el mensaje.

Our NOBEL PRIZE FOR PEACE president said "I'm really good at killing people" according to just out book Double Down. Can Oslo retract prize?

