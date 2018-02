Marvel quiere más heroínas en sus películas

Detrás de las historias y de los efectos visuales de las películas de Marvel se encuentra una mujer que ha dedicado trece años de su vida a crear cintas sobre superhéroes. Se trata de Victoria Alonso productora ejecutiva de Marvel Studios, quien ha puesto énfasis en dar un balance a la igualdad entre hombres y mujeres en los filmes y mostrar el lado humano de los personajes.

“La lucha por la igualdad es constante tanto en la vida cotidiana como el la industria del entretenimiento. En Marvel seguiremos viendo películas con una gran presencia femenina como Black Panther y pronto se estrenará Ant-Man and The Wasp que es 50 y 50, entonces el cambio ya se está notando, pero todavía falta mucho por hacer”, aseguró Victoria originaria de Buenos Aires, Argentina.

La productora de 52 años de edad explicó que Black Panther es una de las películas que más ha representado la búsqueda de la inclusión.

“Al crear esta cinta sabíamos que teníamos la responsabilidad de hacer que los niños que han tenido una representación limitada en el mundo de Marvel la tengan ahora como son los niños de color, quienes ahora pueden decir ‘esa es mi gente, esa es mi piel’ y que se sientan orgullosos de serlo porque lo deben estar”, afirmó.

¿Qué es lo que más te enorgullece de Black Panther?

“Lo que más me enorgullece es que existe. Siempre he dicho que si algún día termino de trabajar con Marvel podré dejarle como herencia dos cosas a mi hija: Black Panther y Capitán Marvel”.

¿Cuál es el papel de la mujer dentro de Marvel?

“Es un trabajo muy significativo porque si bien la mayoría de los super héroes son hombres siempre está presente ese elemento femenino como lo vemos en Black Panther. Todavía tenemos mucho por hacer, es una lucha constante y el cambio es lento, pero sé que en algún momento la igualdad llegará tanto en Hollywood como en la política, en las escuelas, en los restaurantes, en todos lados”.

¿Fue difícil para una mujer latina llegar a Marvel?

“Si porque al principio hace teatro revolucionario, después me di cuenta que las artes visuales eran mi camino. Llegué aquí porque hice mucho de los trabajos que la gente no quiere hacer, si tenía proyectos con poca paga los hice y constantemente crecí pero principalmente la tecnología ha sido la base de mi éxito. Yo nunca quise hacer películas de superhéroes, no me interesan".

¿Qué significa para ti ser de las pocas mujeres en la producción de Marvel?

“Me he dado cuenta que la vida no me ha pasado de largo y que he hecho algo. En cierta manera me di cuenta que mi sueño de estar en la elite de Hollywood lo he cumplido pero me costó mucho trabajo aceptarlo porque cuando estas en el camino no notas todo lo que vas logrado porque siempre sigues luchando por más y así nos pasó con Marvel Studios, nosotros sólo queríamos hacer una película en 2006”.

¿Cómo encuentran el equilibrio entre los cómics y las cintas?

“Siempre pedimos la ayuda de los fanáticos porque eso es lo que te une a la historia. Sin embargo, siempre habrá diferencias porque debemos adaptarnos a la realidad y al contexto social para darle voz a todos”.

Black Panther es uno de los filmes con más connotaciones sociales hacia la la igualdad, política y migración ¿Por qué darle ese enfoque?

“Lo que está escrito en esta película es realmente lo que todos sentimos, las diferencias que tenemos son mínimas con las cosas que nos unen y constantemente lo vamos a tratar de decir en nuestras películas porque es muy importante para todas las generaciones. Si bien nuestras películas no son políticas, tenemos mensajes que representan el sentir de la sociedad. No lo van a creer pero tenemos muchas conversaciones sobre esos temas y si encuentras una frase relacionada con puentes y muros no es casualidad porque siempre sabemos lo que estamos diciendo”.

¿Por qué le tomó tanto tiempo a Marvel dar ese paso?

“A mí me parece que no hay excusas. Tardó el tiempo que tenía que tardar para que la historia viniera. Pero lo que es cierto es que esta cinta empezó a crearse hace cuatro años. A mí me hubiera encantado que Black Panther hubiera sido la primera película pero llego en un momento muy importante a nivel social. Esta historia nos da un poco de esperanza y a darnos cuenta que no somos tan diferentes unos de otros”.

¿A qué le atribuyes el éxito de Marvel?

“Realmente creo que es porque constantemente en la oficina siempre nos estamos riendo, nos hacemos chistes y hasta en los momentos más difíciles comenzamos a hacer chistes y buscamos el humor porque es una medicina, una terapia y eso es lo que nuestras películas tienen y eso es lo que las audiencias buscan”.

“Siempre quise hacer películas que tuvieran una influencia social para crear cambio y movilizar a la gente, pero me di cuenta que no todas las cosas importantes se dan en un documental, y con los superhéroes podemos enviar un mensaje a toda la familia”. Victoria Alonso.

