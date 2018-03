Renuncia directora de Comunicaciones de la Casa Blanca

Hope Hicks, directora de Comunicaciones de la Casa Blanca, renunciará a su cargo en los próximos días, confirmó la secretaría de prensa del mandatario republicano, Sarah Sanders.

Esto ocurre luego de que la funcionaria estadounidense admitiera este miércoles ante el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes que realizó “mentiras piadosas” por el presidente Donald Trump.

“No hay una fecha definitiva (de renuncia), pero sí puedo confirmarlo”, indicó Sanders, quien rechazó que la decisión de Hicks estuviera vinculada con la audiencia realizada en el Congreso sobre la posible injerencia rusa en las elecciones de 2016.

La directora de comunicación es una de las asesoras más cercanas del mandatario republicano y quien ha estado con él desde el inicio de su campaña.

"No hay palabras para expresar adecuadamente mi gratitud al presidente Trump. Le deseo lo mejor al presidente y a su gobierno mientras sigue liderando a nuestro país", indico Hicks, según el diario The New York times.

