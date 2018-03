Africanos reclaman a China por venderles "condones muy chicos"

David Parirenyatwa, ministro de Salud en Zimbabue, ha hecho un inusual reclamo: fabricar condones "más grandes" para los habitantes del país; pues los importados de China son "muy chicos".

Las declaraciones fueron realizadas durante un evento contra el VIH en Harare, capital de Zimbabue. La mayoría de los preservativos masculinos que se utilizan en Zimbabue provienen de China. De acuerdo a datos del estudio The World Factbook de la CIA; Zimbabue es el sexto país del mundo con mayor incidencia de VIH en el mundo. Su tasa de prevalencia en adultos (de 15 a 49 años) que viven con VIH / SIDA es de 13.50%.

Ante este escenario, Zimbabue tiene una fuerte lucha por delante. "Los jóvenes tienen un condón particular que les gusta, pero nosotros no los fabricamos. Los importamos de China, pero muchos se quejan de que son muy chicos".

Parirenyatwa mencionó que uno de los objetivos de su dependencia es "la salud de la nación"; por lo que el país buscará fabricar condones "del tamaño necesario".

Al respecto, Zhao Chuan, CEO de la empresa Beijing Daxiang and His Friends Technology Co, señaló que su fábrica contemplará realizar diversos tamaños de preservativos. "Con base en las demandas realizadas por varios compradores, como Zimbabue, tenemos la habilidad y la obligación de contribuir, hemos iniciado encuestas para reunir datos, con el objetivo de diseñar productos de diversos tamaños".

