Al menos dos muertos en un tiroteo en una universidad de EU

Al menos dos personas murieron hoy en un tiroteo en la Universidad Central de Michigan (CMU) en la localidad de Mount Pleasant (Michigan, EU), según confirmaron las autoridades locales.

La Policía de la universidad informó a través de su cuenta de Twitter que el presunto autor, que se encuentra en fuga, disparó a dos personas que se encontraban en un dormitorio del campus universitario.

El supuesto tirador, descrito por las autoridades como un hombre afroamericano "armado y peligroso", salió de la escena del crimen y las autoridades lo están buscando.

A través de su cuenta de Twitter, la CMU informó que las víctimas "no eran estudiantes". "La policía cree que la situación comenzó como un problema doméstico. No hay más heridos. El sospechoso aún no ha sido detenido".

