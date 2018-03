Una persona presuntamente se dispara frente a la Casa Blanca

Una persona presuntamente se disparó hoy frente a la Casa Blanca y por el momento se desconoce su estado de salud, informaron fuentes oficiales.

"El personal del Servicio Secreto está atendiendo los informes sobre una persona que presuntamente se disparó un tiro frente a la parte norte de la valla (que protege el edificio)", informó a través de Twitter esa entidad, que unos minutos más tarde añadió que personal médico se había desplazado hasta el lugar del incidente.

El autor del incidente es un hombre cuyos motivos aún se desconocen.

Debido al incidente, las autoridades cortaron el tráfico de algunas calles cercanas.

En el momento de los hechos ni el presidente de EU, Donald Trump, ni la primera dama, Melania Trump, se encontraban en el edificio, ya que ambos viajaron ayer a Palm Beach (Florida), donde el matrimonio cuenta con una mansión reconvertida en club social a la que califican como su "Casa Blanca de invierno".

Este suceso se produce pocos días después de que el pasado 23 de febrero una mujer, que supuestamente sufre transtornos mentales y que posteriormente fue identificada como Jessica Ford, estrellara su vehículo contra otra de las vallas de seguridad que protegen la residencia presidencial.

Según informaron entonces las autoridades, ningún miembro de las Fuerzas de Seguridad resultó herido en el suceso ni fue necesario recurrir al uso de armas "durante el incidente del vehículo", aunque, al igual que ha sucedido hoy, las autoridades se vieron forzadas a cortar varias calles aledañas al edificio.

Varios incidentes similares en los últimos años protagonizados por individuos que han saltado la verja que protege la Casa Blanca, han motivado el aumento gradual de la seguridad en el perímetro de la residencia presidencial.

Finalmente, en redes sociales se menciona la posibilidad de un suicidio, lo cual no ha sido confirmado por las autoridades.

On my way to the AIPAC rally but according to a bus driver near the White House a man killed himself in front of it. Closed off. Anti-AIPAC crowd is marching pic.twitter.com/LZVtsyA82C

— Alex Rubinstein (@RealAlexRubi) March 3, 2018