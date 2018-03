IFT aprueba plan para dividir en dos a Telmex

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), con cuatro votos a favor y tres en contra, aprobó la separación de Telmex en una compañía que atienda a los clientes empresariales y otra dirigida al mercado residencial.

América Móvil, Agente Económico Preponderante (AEP) en telecomunicaciones, tendrá dos años para crear dos empresas, a partir de la división de Telmex, con marcas, personal y gobierno corporativo diferentes a Telnor, Telcel y la propia Telmex, según el plan aprobado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Las compañías deberán contar con domicilios distintos a las empresas señaladas, donde se realicen funciones de administración y toma de decisiones, así como personal independiente, es decir, los empleados no podrán laborar al mismo tiempo en alguna de las filiales del AEP.

Tendrán que tener un Consejo de Administración diferente al de las firmas que integran a América Móvil, el cual debe conformarse por un mínimo de siete miembros, la mayoría independiente, incluido el presidente quien tendrá voto de calidad.

Las dos empresas seguirán perteneciendo a América Móvil, de la familia Slim, pero la creación e identificación de las dos empresas supondrá costos adicionales.

Sí afecta (a América Móvil), por los trámites para tener empresas con empleados propios, y a nivel operativo esta separación implica costos. Es una inversión que no tiene retorno", dijo Ramiro Tovar, consultor en regulación y competencia económica., .

Hay impacto para América Móvil, pero no es mucho. Se trata de identificar su nueva empresa, pero sigue perteneciendo al mismo dueño", señaló Gonzalo Rojon, director de análisis de la consultora The Competitive Intelligence Unit., .

Algunos analistas opinan que la separación de Telmex es un primer paso antes de permitir a la empresa que entre al mercado de televisión de paga.

Nada justifica que Telmex no pueda ingresar al mercado de televisión de paga, que está concentrado y cuyas tarifas son las que más se incrementan. Por si fuera poco, es una recomendación de la OCDE abrir ese mercado a Telmex", dijo Jorge Bravo, director editorial de Mediatelecom., .

La televisión de paga ha incrementado sus precios casi 12% desde la reforma de telecomunicaciones de 2013 al cierre a febrero de 2018, según datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI). Por la misma razón la larga distancia internacional también ha aumentado sus costos.

A principios del año pasado, América Móvil ostentaba el 62.4% de las líneas de telefonía fija del país, con más de 12 millones de suscripciones. Su competidor más cercano es Televisa, con 3.1 millones de líneas y 16.2% del mercado.

