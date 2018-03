Mujer atropella y mata a dos niños en Brooklyn

La mañana de este lunes la conductora de un automóvil atropelló a tres personas en Brooklyn, Estados Unidos dejando como saldo dos menores muertos y una mujer embarazada herida.

Los hechos ocurrieron al mediodía local entre la Quinta Avenida y la Novena Calle cuando la conductora del vehículo blanco golpeó a los menores y a la mujer para posteriormente intentar darse a la fuga, sin embargo, se estrelló contra otro vehículo, para posteriormente ser capturada por la policía.

Al lugar arribaron elementos de emergencias quienes trasladaron a los heridos al hospital Metodista de Nueva York, donde s reportó el fallecimiento de los menores.

Hasta el momento se desconocen las causas de atropellamiento, sin embargo, las primeras investigaciones señalan un probable exceso de velocidad.

Las autoridades ya están investigando si la mujer embarazada es la madre de los menores.

BREAKING: 3 pedestrians including 3 y/o child struck by a vehicle at 9th St & 5th Ave in Brooklyn. Child is in critical condition. pic.twitter.com/vyc63jfRKi

— New York City Alerts (@NYCityAlerts) March 5, 2018