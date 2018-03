Arriola denunciará a Sheinbaum por retrasar servicios a damnificados del 19S

El aspirante del PRI al Gobierno de la Ciudad de México, Mikel Arriola, anunció que presentará denuncias penales y administrativas en contra de Claudia Sheinbaum por presunta omisión y uso indebido de recursos.

En conferencia de prensa, sostuvo que la demanda penal se promoverá por omisión, por retraso y obstrucción de servicios a damnificados del sismo, durante su gestión en la delegación Tlalpan.

Señaló que la decisión de Sheinbaum de pedir licencia un día antes de que fuera citada a comparecer ante la Asamblea Legislativa, el pasado 5 de diciembre, fue para no rendir cuentas a los diputados ni a los damnificados.

“Casi seis meses después del sismo, decenas de vecinos siguen en la zozobra por la lenta demolición de los edificios dañados, como es el caso de las familias que habitan el inmueble ubicado en la calle Niños Héroes 214, colonia San Pedro Mártir de Tlalpan, por lo que junto con ellos vamos a presentar una denuncia penal en su contra y de las autoridades delegacionales actuales”, advirtió.

Asimismo, indicó que solicitarán información sobre el caso del colegio Rébsamen, ya que a pesar de que fue levantada la reserva que había impuesto la ex jefa delegacional, la información fue "rasurada y quedó incompleta".

Señaló que la ex delegada no actuó a tiempo para clausurar dicho colegio, a pesar de estar enterada por el Invea de que existían anomalías en el uso de suelo, no se tenían los permisos para que funcionara como primaria y secundaria.

Lo anterior, abundó, sin descontar que Sheinbaum estaba avisada de que había una construcción que excedía los pisos permitidos y que ponía en riesgo la vida de los alumnos, por lo que debió haber sido clausurado desde el 2016.

Acompañado de vecinos de Tlalpan, Mikel Arriola acusó a la ahora aspirante de Morena al gobierno capitalino de ser omisa también ante la demanda de los damnificados de ser atendidos ya que sus edificios fueron clasificados como inmuebles de alto riesgo.

Segundo Piso

Además, dijo que solicitará información a la Secretaria de Finanzas capitalina, para saber por qué, como secretaria de Medio Ambiente, en el 2001, Sheinbaum Parrdo adjudicó de manera directa las obras del Segundo Piso del Periférico, pues las adjudicaciones directas se dan cuando los montos no rebasan los 300 mil pesos, pero en el caso de los segundos pisos tan sólo el proyecto ejecutivo tuvo un costo de 13 millones de pesos.

Además, puntualizó, se debe explicar por qué la obra pasó de dos mil 200 millones de pesos a cinco mil 305. Lo más grave, indicó, es que toda esta información quedó reservada.

También, insistió, se debe explicar por qué siendo la Secretaria de Obras la que debió encargarse del proyecto, de manera irregular se le dio las facultades a la de Medio Ambiente de llevar a cabo las obras del Segundo Piso.

Por otro lado, informó que acudirá al Conacyt para presentar ante la Contraloría de ese organismo, una demanda para que se informe por qué Claudia Sheinbaum siguió cobrando durante 18 meses en esa institución, cuando ya era delegada de Tlalpan, por lo que incurrió en faltas administrativas.

Por ello, solicitó a Sheiubaum que regrese los 333 mil pesos que indebidamente cobró, para que se otorgue ese apoyo a otro investigador del Conacyt.

