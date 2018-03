Zepeda y Meade comparten vuelo a Jalisco; uno en primera clase y el otro en turista

Los candidatos a la presidencia y sus equipos de trabajo volaron este martes a Guadalajara, donde participarán en la edición número 35 de Expo ANTAD y Alimentaria, sin embargo, previo al evento se pudo observar al dirigente del PAN, Damián Zepeda y al candidato del PRI, José Antonio Meade, viajando en primera clase y clase turista respectivamente.

En las fotografías subidas a las redes sociales, se puede ver al panista viajando en primera clase mientras que el priista lo hace en clase turista.

La publicación de estas fotografía provocó la reacción de Javier Lozano quien criticó a Zepeda por viajar “como señor en first class”.

“Mientras nuestro candidato @JoseAMeadeK viaja en la fila 14 del vuelo AM 276 con destino a Guadalajara, el Presidente del PAN @damianzepeda va “como señor” en first class. #HayNiveles”, escribió Lozano.

Mientras nuestro candidato @JoseAMeadeK viaja en la fila 14 del vuelo AM 276 con destino a Guadalajara, el Presidente del PAN @damianzepeda va “como señor” en first class. #HayNiveles ✈️ pic.twitter.com/IMZQbgVxBd — Javier Lozano Alarcón (@JLozanoA) March 6, 2018

No necesito fingir para dar impresión de humildad: Zepeda

Luego de la publicación se las fotografías el dirigente del PAN, Damián Zepeda aseguró que viajó en primera clase debido a que su equipo no encontró otro lugar en el avión.

En su cuenta de Twitter, Zepeda aseguró que " no necesita fingir como otros para tratar de dar impresión de humildad".

"Sobre el vuelo de hoy: Mi equipo tuvo problemas para encontrar lugar para acudir a compromiso de trabajo. Según me informan fué el único espacio disponible. Era ese lugar o no ir. Quien me conoce sabe como soy, no necesito fingir como otros para tratar de dar impresión de humildad", escribió Zepeda.

Sobre el vuelo d hoy: Mi equipo tuvo problemas para encontrar lugar para acudir a compromiso de trabajo. Según me informan fué el único espacio disponible. Era ese lugar o no ir. Quien me conoce sabe como soy, no necesito fingir como otros para tratar de dar impresión de humildad — Damián Zepeda (@damianzepeda) March 6, 2018

El presidente de la ANTAD, Vicente Yáñez Solloa, informó que los candidatos presidenciales del PRI, PAN y Morena, José Antonio Meade Kuribreña, Ricardo Anaya Cortés y Andrés Manuel López Obrador, no se encontrarán debido que su participación será a diferentes horas.

Meade iniciará su participación a las 11:00 horas, Anaya a las 12:00 horas y López Obrador cerrará el programa a las 13:00 horas.

TAMBIÉN PUEDES LEER