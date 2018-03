Denuncian a funcionarios por no atender caso de divorcio en Jalisco

Marcela López Amezcua, ex pareja del empresario Enrique Michel Velasco, presentó una denuncia penal en la Fiscalía General del Estado de Jalisco en contra de varios funcionarios por supuestamente no ser parciales en un caso de divorcio.

La denuncia la presentó el abogado Javier Coello Trejo, representante legal de López Amezcua, contra funcionarios del Poder Judicial del Estado de esa entidad.

Los denunciados son el juez sexto de lo familiar, Agustín Flores, así como los magistrados de la Octava Sala Civil de Guadalajara, a quienes señalan de ser parciales.

Marcela, ex pareja del conocido empresario dulcero, afirmó que las autoridades han sido cómplices del ex aspirante al gubernatura de Jalisco por Morena.

En la denuncia se señala que el empresario debería pagar una pensión de alrededor de 200 mil pesos, sin embargo dijo que no cuenta con tal cantidad pues sus ingresos apenas ascienden a 50 mil pesos mensuales, pese a ser el mayor accionista de Mazapanes de la Rosa.

Ante eso, se denunció que Enrique Michel Velasco está haciendo uso de sus influencias para no pagar dicha pensión.

El juicio que señalan con irregularidades es el juicio ordinario civil 536/ 2015.