Tapatíos desairan el seguro de parquímetros virtuales

Pese a ser una de las principales novedades con la introducción de los parquímetros virtuales en Guadalajara, el seguro de cinco mil pesos en caso de robo total, parcial y daño a los vehículos, ofrecido por el programa Aquí hay lugar, ha sido desdeñado por los automovilistas.

Desde que inició el programa en junio de 2017 y hasta la fecha, solamente 22 personas han solicitado la aplicación del seguro y sólo en ocho de los incidentes (36% de los casos) fue procedente.

En junio de 2017, Mario Silva, entonces coordinador de Gestión Integral de la Ciudad, informó que los automovilistas que usaran el nuevo sistema de parquímetros virtuales en Guadalajara podrían acceder al seguro contra robo total y daños a sus vehículos por hasta cinco mil pesos. La póliza sería una prestación de la empresa Cargo Móvil S.A.P.I. de C.V., como parte del servicio por la operación de los parquímetros virtuales.

Muchos automovilistas desconocen que al pagar el espacio de estacionamiento en el programa Aquí hay lugar, son beneficiarios de un seguro en caso de robo o daños al vehículo. / FOTO: Héctor Escamilla

Según datos del ayuntamiento de Guadalajara, solicitados a la Dirección de Movilidad por medio de transparencia, se señala que conforme pasan los meses hay una reducción en la solicitud de aplicación del seguro: en julio pasado se registraban cinco reclamos; agosto también cinco, septiembre seis, octubre tres, mientras que en noviembre, diciembre y enero sólo uno por mes; en febrero no se documentan.

De los ocho casos que sí procedieron hasta la fecha, en cinco de ellos se le entregó dinero al afectado tras el pago del deducible y en tres casos el agraviado usó su propia póliza de seguro; en esos eventos el pago se transfiere a la aseguradora que dio atención al reclamo.

Del dinero total entregado a particulares como pago de seguro, el monto asciende a poco más de 12 mil pesos.

En la mayoría de los casos de improcedencia, ésta se dio porque los afectados no decidieron darle seguimiento al caso; en otros, sin embargo, las improcedencias se derivaron porque el monto reclamado era menor al deducible del seguro, no se acreditaron los daños demandados o los agravios no se originaron de la manera en que acusó la parte denunciante.

Seis de los reclamos se originaron por daños en la zona 1, en la colonia Arcos Vallarta; tres más en la Lafayette (GDL2); cuatro en la zona Libertad (GDL3); tres en la colonia Americana (GDL4); cinco en la zona Centro (GDL5) y apenas una en la calle de Obregón (GDL6).

De las 22 reclamación de pago de seguro, 11 fueron por cristalazos a las unidades; 1o por daños varios y sólo una por robo total.

El seguro ofrecido

Desde Puebla, personal de Cargo Móvil S.A.P.I. de C.V. informó que desconocen sí el ayuntamiento de Guadalajara ha dejado de difundir la existencia del seguro; sin embargo, mencionaron que éste sigue vigente.

“Las solicitudes de pago improcedentes fueron determinación de la propia aseguradora; en algunos otros casos el monto es menor que el costo del deducible, entonces hay usuarios que optan por no usarlo”, informó un vocero de la compañía.

Agregó el representante que todos aquellos que hagan el pago de su espacio de estacionamiento pueden acceder a este seguro en caso de daño o robo.

La recaudación

Desde que el programa Aquí hay lugar comenzó a realizar cobros en julio de 2017 y hasta el 15 de febrero de 2018, se han recaudado siete millones 924 mil 059 pesos por el pago a través de la aplicación móvil, SMS o en negocio. Los ingresos del programa aumentan a un ritmo de 32% cada mes.