Trump dice que habrá más renuncias en la Casa Blanca

El presidente Donald Trump no solo rechazó el martes que la Casa Blanca bajo su mandato sea caótica, sino que agregó que se irá más personal mientras él busca "la perfección".

Trump tuiteó: "La nueva narrativa de las Noticias Falsas es que hay CAOS en la Casa Blanca ¡Equivocado! La gente siempre va y viene, y yo quiero un diálogo fuerte antes de tomar una decisión final".

Trump añadió: "Todavía tengo algunas personas que quiero cambiar (siempre buscando la perfección) ¡No hay caos, sino gran energía!".

The new Fake News narrative is that there is CHAOS in the White House. Wrong! People will always come & go, and I want strong dialogue before making a final decision. I still have some people that I want to change (always seeking perfection). There is no Chaos, only great Energy!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 6, 2018