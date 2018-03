Gobernador de Jalisco reconoce etapa crítica ante incremento de violencia

“Vienen días complicados, no les miento, la ola de violencia no se va a terminar, lo que sí podemos y estamos obligados y lo que vamos a hacer es contener”, reconoció el gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval, ante la escalada de violencia registrada en la entidad y que en los primeros días de marzo ya ha derivado en el homicidio de 65 personas.

El mandatario participó este miércoles en la entrega de tres mil uniformes y 78 camionetas para beneficiar a 112 municipios del Estado.

El mandatario aseguó que para contener la ola de inseguridad que se vive en el país no hay otra ruta más que la coordinación entre corporaciones policiacas y dijo debe haber esta disposición con los alcaldes, pues la ciudadanía espera respuestas y acciones.

No dejemos de alzar la voz, si la violencia se normaliza habremos perdido la batalla y es momento de invitar a todos en sus escuelas, padres de familia, organizar a la sociedad y desde aquí decirle a los jóvenes a los que creyeron que esa es la puerta más fácil de salida, a los que creen que esa es la ruta para vivir mejor que se están equivocando, que muy pronto van a terminar mal”.

Sandoval aseguró que el problema de la inseguridad es a nivel nacional, pero reconoció que se ha incrementado en Jalisco.

“El primer objetivo pasa por la necesidad y quiero esclarecer con franqueza que no se trata de un recurso político, lo electoral no me interesa, queremos tener autoridades dedicadas de tiempo completo a sus funciones, Gobernador de 24/7, alcaldes de 24/7, debemos de entender que la situación es crítica y no tiene indicios de mejorar”, mencionó el mandatario quien afirmó que coordinadas las autoridades son más fuertes.

“Digámosle que no nos vamos a dejar, digámosle que sabemos que esta es una etapa de horror, pero pronto vendrá la calma, digámosle que no pueden ser más fuertes que nosotros, que no pueden ni van a intimidarnos,”.

Este miércoles en las inmediaciones del parque metropolitano, el mandatario jalisciense entregó 78 patrullas y tres mil uniformes a elementos de 112 municipios por un monto de alrededor de 64 millones de pesos de fondo de aportaciones para la seguridad pública.

