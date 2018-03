Sobrepoblación en Hospital de Ecatepec pone en riesgo cuatro partos

Gisel, una paciente de la Unidad de Ginecología del Hospital General Ecatepec las Américas lleva más de 16 horas en trabajo de parto este miércoles, ya que no ha sido atendida debido a que existe una sobrepoblación en el centro de salud y sólo hay dos cirujanos para operar.

El encargado del departamento de Ginecoobstetricia, Arturo Salud, indicó a través del empleado administrativo, Víctor Manuel Valle, que existen cuatro casos de "código máter" desde las 14:00 horas, es decir, que está en riesgo la vida de las madres o los hijos.

Apuntó que este problema se incrementa debido a que en el Hospital de Ecatepec siguen llegando pacientes de otros municipios como San Juan Teotihuacán, Zumpango y Tlalnepantla, en el Estado de México.

Norma, la madre de la joven de 20 años, indicó que la doctora que la recibió, quien no se quiso identificar, le comentó que Gisel ya casi no tenía liquido amniótico; sin embargo, tenía que esperar a que fuera por parto natural y no por cirugía.

"No la han operado y esta en labor de parto desde las 6 de la mañana y no me quieren dar el nombre del doctor encargado del turno en Gineco. No sabemos nada, estamos esperando informes", denunció.

A pesar de que Publimetro trató de hablar directamente con el médico Arturo Salud, éste nunca recibió las llamadas, ya que se encontraba en quirófano por la demanda en los servicios.

TE RECOMENDAMOS: