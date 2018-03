Suman INE 8 denuncias por violencia política contra mujeres

En lo que va del proceso electoral se han presentado ocho denuncias en diferentes estados por violencia política contra mujeres que aspiran a un cargo de elección, reveló a Publimetro la consejera electoral Dania Ravel Cuevas.

En entrevista precisó que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE tiene hasta el 6 de febrero relación de las siguientes denuncias:

3 CDMX

1 Queretaro

1 Chihuahua

1 Colima

1 Nayarit

1 Sonora

En el marco del Día Internacional de la Mujer comentó que "parece que los datos son alentadores, son menores las denuncias y esperemos que siga así, estaremos también atentos al tema con la Fepade".

La consejera también dijo que visibilizar el tema y saber que la violencia no debe ser el costo por incursionar en el ámbito político pueden generar que las denuncias se incrementen en este proceso electoral.

Explicó que si bien un número inédito de mujeres competirán, esto no debe traducirse en más denuncias por violencia política contra ellas, por lo que un reto fundamental para los partidos políticos y contendientes es que no se presten a hacer propaganda que pueda incurrir en actos de este tipo.

"Hay probabilidades de que aumenten las denuncias ante la concientización de que esto no es normal, no se debe permitir. Hay autoridades que vamos a actuar para que esto no ocurra", dijo.

Ravel Cuevas detalló que para este proceso electoral se deben tomar en cuenta los resultados del estudio de 2016, en donde se advirtió que aparecen mucho menos las mujeres en los spots de los partidos políticos que los hombres y generalmente hablan menos que los hombres.

"Es importante que el equipo que generen busque dirigirse a hombres y mujeres por igual, porque esto también se puede ver reflejado en el número de votación que tengamos los candidatos. También se encontró que se da mayor cobertura a mujeres y el acercamiento suele ser distinto. Muchas veces cuando se trata de una mujer, se focaliza la atención en la vestimenta, en su físico, en su familia, si va a poder compaginar su vida profesional con la familiar, cosa que no ocurre con los hombres y no se centra la atención en las propuestas y cosas sustanciales para el electorado para un voto informado", apuntó.

¿Qué se considera violencia política?

–Agresión dirigida a una mujer, por el simple hecho de ser mujer y que busque menoscabar sus derechos políticos electorales. Para atender el tema y afrontar otros retos, el INE trabajó casos específicos que pueden aumentar el grado de vulnerabilidad, que es el caso de una mujeres indígenas, con alguna discapacidad y mujeres trans.

Además la falta de tipificación vuelve incierto el caso para identificar. Para saber en qué momento aplicar el protocolo para violencia que sacamos diversos organismos, que aunque no es vinculante, sirve de guía para poder tener una idea de en qué casos hemos tenido violencia política contra mujeres.

Y básicamente se destacan dos elementos: el caso de la capacitación a mujeres discapacitadas y de garantia de personas tras.

