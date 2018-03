México firmará este jueves nuevo Acuerdo de Asociación Transpacífico

Las actividades vinculadas a la firma del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP/TPP-11) comenzaron hoy en esta capital con la realización de reuniones bilaterales entre los países participantes.

De acuerdo con el programa, tras las citas bilaterales se efectuará una “Reunión Ministerial Informal” entre la Alianza del Pacífico y los candidatos a Estado Asociado del bloque que conforman México, Colombia, Perú y Chile.

La reunión de ministros del CPTPP, en la cual participará el secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, comenzará pasado el mediodía local (15:00 GMT) y se extenderá por cerca de media hora.

Por la tarde, en tanto, los participantes en la cita internacional se tomarán la foto oficial y luego suscribirán el CPTPP, conocido también como TPP-11 luego que Estados Unidos manifestara su decisión de salir del bloque.

El CPTPP es un tratado de integración económica plurilateral que involucra a 11 países y cuyo objetivo es contribuir al crecimiento económico y crear nuevas oportunidades para empresas, trabajadores, agricultores y consumidores.

Las naciones participantes en el mecanismo manifiestan su convicción que una economía abierta es beneficiosa para todos los países y generará mayor crecimiento económico, empleo, reducción de la pobreza y bienestar.

El acuerdo será suscrito este jueves por Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam, los que representan el 18 por ciento de la economía mundial e involucran una población de 498 millones de personas.

Chief negotiators of the #CPTPP member countries met today in Santiago to finalize details of the signing ceremony that will take place tomorrow, Thursday #TPP11#TPP 🇨🇱🇳🇿🇨🇦🇯🇵🇲🇽🇻🇳🇦🇺🇧🇳🇲🇾🇵🇪🇸🇬 pic.twitter.com/quRmCdF6JQ

— Chile MFA 🇨🇱 (@ChileMFA) March 7, 2018