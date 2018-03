No es ningún honor ser blanco de críticas por esconder negocios: Meade

El candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade Kuribreña, dijo que lo último que diría es que siente orgulloso si le detectarán que vive por arriba de sus ingresos, que ha hecho negocios desde el sector público y que ha escondido negocios inmobiliarios.

“Lo último que me escucharían decir es que estoy orgulloso”, expresó en rueda de prensa tras la instalación de la Comisión Nacional de Ética Partidaria y al ser cuestionado sobre las declaraciones del panista, Ricardo Anaya, quien señaló que es un honor ser blanco de ataques.

Meade Kuribreña afirmó que la comisión es un elemento rector que no solamente vacuna y previene, sino que denuncia, castiga, orienta y no tiene más limitación en su actuar, en su alcance, que su propia consciencia.

El abanderado presidencial de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza reiteró que el presenta una candidatura limpia y honorable, “y en eso, sentimos, estriba una ventaja muy importante”.

A su vez, el presidente de la Comisión Nacional de Ética Partidaria, José Antonio González, refrendó el compromiso del PRI para impulsar una revolución ética, como lo propuso Meade.

Afirmó que este instituto político perseguirá la deshonestidad, la corrupción en el sistema público y el abuso desde posiciones de gobierno, flagelos que corroen las instituciones y debilitan el Estado.

Tras exhortar a la militancia a cumplir e interiorizar los principios y valores del partido, dijo que no se sumarán a las filas del PRI deshechos de otros partidos, ni aquellos que no comprendan que los negocios y el servicio público no son compatibles.

González Fernández enfatizó que únicamente habrá cabida para aquellos que estén dispuestos a conducirse con integridad y apego a la ley.

