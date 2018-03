Trump impone oficialmente aranceles del 25% al acero y 10% al aluminio

El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó hoy formalmente la imposición de aranceles a las importaciones de acero del 25 % y del 10 % a las del aluminio, de los que quedan exentos por el momento México y Canadá.

"No tomamos estas acciones por elección, sino por necesidad", indicó Trump en un acto en la Casa Blanca.

"Estamos renegociando el Tratado de Libre Comercio con Canadá y México. Tengo la sensación de que llegaremos a un acuerdo. Si lo hacemos, no habrá aranceles par Canadá y México. Si no hay acuerdo y lo terminamos [será] porque ellos no son capaces de llegar a un acuerdo que sea bueno para nuestros".

"En los próximos 15 días vamos a ver qué otros países van a estar libres de aranceles", añadió Trump. "Vamos a evaluar a quienes nos tratan bien y a quienes no, principalmente en lo militar. Subsidiamos a grandes países con nuestro apoyo militar y ellos no pagan ni 50 centavos por cada 100 dólares".

Además, citó un tuit de Elon Musk: “Por ejemplo, un automóvil estadounidense que va a China paga un arancel de importación del 25%, pero un automóvil chino que llega a los Estados Unidos solo paga el 2.5%, una diferencia diez veces mayor.”.

For example, an American car going to China pays 25% import duty, but a Chinese car coming to the US only pays 2.5%, a tenfold difference

— Elon Musk (@elonmusk) March 8, 2018