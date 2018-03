China y Japón aprueban estrategia hacia Corea del Norte: Trump

El presidente Donald Trump dijo el sábado que China está complacida por el hecho de que busca una solución diplomática a la crisis con Corea del Norte en lugar de “optar por la alternativa ominosa” y que Japón está "muy entusiasmado" con las conversaciones acordadas.

Después de anunciar que estaba dispuesto a reunirse con el líder norcoreano Kim Jong-un, Trump habló el viernes con el presidente chino Xi Jinping y luego con el primer ministro japonés Shinzo Abe.

El presidente tuiteó que habló con Xi sobre la reunión acordada y que a éste “le complace que Estados Unidos busque resolver el problema diplomáticamente en lugar de optar por la alternativa ominosa”.

Chinese President XI JINPING and I spoke at length about the meeting with KIM JONG UN of North Korea. President XI told me he appreciates that the U.S. is working to solve the problem diplomatically rather than going with the ominous alternative. China continues to be helpful! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 10, 2018

Anteriormente Trump había amenazado a Corea del Norte con “fuego y furia como el mundo nunca ha visto”.

Trump agregó el sábado que China, el aliado y socio comercial más importante de Corea del Norte, “¡sigue ayudando!”. El presidente de Estados Unidos ha exhortado muchas veces a China a presionar a Corea del Norte para que desista de su programa nuclear.

También Japón está entusiasmado: Trump

Trump dijo en otro tuit el sábado que Abe "está muy entusiasmado con las conversaciones con Corea del Norte" y que ambos hablaron sobre cómo reducir el déficit comercial entre Estados Unidos y Japón. Trump escribió:"¡Todo saldrá bien!"

Spoke to Prime Minister Abe of Japan, who is very enthusiastic about talks with North Korea. Also discussing opening up Japan to much better trade with the U.S. Currently have a massive $100 Billion Trade Deficit. Not fair or sustainable. It will all work out! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 10, 2018

Además, escribió mal el nombre de pila de Xi como “Xinping” en la primera versión de su tuit sobre China, pero luego lo corrigió.

"Corea del Norte honrará su palabra"

Finalmente el presidente estadounidense destacó que Corea del Norte no ha lanzado un misil desde el 28 de noviembre: "y prometió no hacerlo durante nuestras reuniones. Creo que honrarán su compromiso".

North Korea has not conducted a Missile Test since November 28, 2017 and has promised not to do so through our meetings. I believe they will honor that commitment! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 10, 2018

