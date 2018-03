Peña me pidió decir que México no pagará el muro: Trump

"El presidente de México me llamó y me pidió que dijera públicamente que México no pagaría por el muro, le dije ¿estás loco?", aseguró Donald Trump sobre la llamada telefónica que sostuvo con Peña Nieto en febrero pasado.

Aseguró que había rechazado la petición de Peña Nieto de hacer una declaración pública de que México no pagaría el muro fronterizo.

Entérate: Esto fue lo que tuiteó Peña Nieto sobre el Día Internacional de la Mujer

Desde un rally en apoyo al republicano Rick Saccone en Pensilvania, Trump dijo que por esta petición se canceló la visita de Peña Nieto a Washington.

Foto: Cuartoscuro

"Tuvimos un incidente bochornoso, él me llamó, y respetuosamente porque él realmente es un buen tipo, y dijo: Señor presidente queremos que haga un pronunciamiento en el que diga que México no pagará el muro", narró Trump frente a cientos de personas.

No te pierdas: Así responde Peña cuando le dicen que su hija ya alcanza el timbre

Puntualizó que se rehusó rotundamente y que le dijo adiós sin hacer un trato.

Trump afirmó que le propuso al presidente mexicano incluir el pago del muro en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

También puedes leer: