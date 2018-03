Autoridades estatales y federales desarman a policías de Tlaquepaque

Ante la sospecha de la infiltración de la delincuencia organizada dentro de la corporación, este domingo por la mañana la policía municipal de San Pedro Tlaquepaque fue intervenida por elementos del Ejército mexicano, Policía Federal y Fiscalía estatal. Los 735 elementos de la dependencia fueron despojados de sus armas.

En los primeros días del año, se han registrado más de 350 homicidios en la Zona Metropolitana de Guadalajara, la mayoría de los asesinatos concentrados en San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga. Según datos de la Fiscalía, la zona sur de la metrópoli se ha convertido en un campo de guerra tras una disputa interna dentro del cártel que controla el narcomenudeo en el área.

Al filo de las 7:00 horas, el edificio de la corporación en la calle Zalatitán fue rodeado por los elementos federales y estatales y se impidió la salida de los uniformados.

Jalisco no está aislado de lo que vive el país; por eso, hoy menos que nunca podemos quedarnos de brazos cruzados. No nos vamos a detener. No nos van a intimidar. Vamos a trabajar minuto a minuto para darle a Jalisco la seguridad que merece. pic.twitter.com/d7HIbpkJ1a

— Aristóteles Sandoval (@AristotelesSD) March 11, 2018