Negociar en la política no está mal, lo malo es que hoy no se negocia, se transa: Kumamoto

A quienes lo criticaron por aspirar a un puesto en la Cámara alta les ofrece una disculpa, pero precisa que desde septiembre no recibe sueldo como legislador de Jalisco y vive de sus ahorros, por lo que asegura: no traicionó sus principios.

Ahora Kumamoto está a 15 días de que el INE confirme sus candidatura, por ello se reserva su estrategia para alcanzar un escaño en el Senado.

¿Qué aprendizaje te deja el haber conseguido las firmas para tu candidatura al Senado? ¿Resultó más complicado que el proceso para llegar al Congreso de Jalisco?

Fue un proceso complicado, porque al final del día teníamos muchos retos. De entrada, aprender a utilizar la aplicación del INE, teníamos como reto conseguir una cantidad enorme de firmas, estamos hablando de 115 mil firmas y bueno finalmente todos estos retos hacían complicado lograr el apoyo ciudadano y creo que el aprendizaje más grande que me llevo sigue siendo el aprender a pedir ayuda.

El reconocer que hay muchísimas personas en todo el país y en concreto en Jalisco que se están organizando porque quieren construir alternativas a lo que vivimos cotidianamente.

Otro aprendizaje que tenemos de la primera campaña es que no se necesita recursos multimillonarios para lograr el objetivo, porque hay muchas personas que están dispuestas a ayudar, a poner su talento y creatividad.

¿Qué tantos problemas tuviste con la app del INE?

Es un problema más relacionado con que genera un embudo, es muy complicado que una persona se dé de alta en la aplicación, necesitaba que un equipo promotor de una candidatura independiente le diera de alta y por lo tanto que le explicara el funcionamiento y los términos de qué significaba la OCR, qué era el número de registro.

Finalmente, creo que frente a ello hay mucho que trabajar, hay mucho interés por lo menos de mi parte para seguir aprendiendo de ello.

¿Tuvieron problema con la captura de las credenciales?

No, digamos que nuestro índice de bateo era de aproximadamente del 95%. Nosotros hacíamos un buen trabajo para rechazar aquellas credenciales que no cumplían con los requisitos, que eran de otros estados o que estaban fuera del momento de donde podían firmar porque ya estaban fuera de su vigencia.

¿Cuánto gastaste en el proceso de recolección de firmas?

Aproximadamente un millón de pesos.

¿Ahora qué sigue?

En este momento es un lapso complicado porque todavía soy aspirante a candidato independiente aunque ya validaron las firmas que presenté, por otro lado todavía no tengo otro estatus más que el de aspirante.

¿Hasta cuándo te define el INE?

Probablemente en aproximadamente 15 días, en dos semanas definirán.

¿Qué opinión tienes de aquellos aspirantes que fueron señalados de realizar acciones ilegales para juntar sus firmas?

Debe caer todo el peso de la ley sobre aquellas personas que han decidido tratar de burlarla, porque debemos de tener en mente que quienes deseamos participar en un proceso electoral no podemos torcer la ley a nuestro favor. Las instituciones deben ser imparciales y no deben tener ningún tipo de miramiento en sancionar a aquellas personas que hayan hecho mal su trabajo.

¿Cómo proyectas tu campaña para llegar al Senado?

Por lo pronto no puedo hablar de eso, estoy un poco limitado. Pero digamos que para mí es importante decir es que lo que se viene es una campaña interesante, la más grande del país, quizá habrá mucha guerra sucia y por lo mismo quienes participarán en ella tenemos la obligación de hacer una campaña de propuestas, de profundidad, sensible y cercana que aliente a las personas a creer en otro país más incluyente y en paz.

¿Qué les dices a aquellos que critican tu aspiración al Senado, porque no concluiste tu cargo como diputado local?

De entrada a aquellas personas que se hayan sentido de alguna forma les ofrezco una disculpa. En segundo lugar, muy importante, concluí mis actividades como diputado, las cuales prometí durante mi campaña.

Fui el diputado mejor evaluado por el Observatorio Legislativo del ITESO y también presentamos iniciativas relevantes como Sin Voto No Hay Dinero, y la eliminación del fuero, es decir, mostramos un buen trabajo.

Ahora legalmente, y creo que esa es la parte más importante, yo no estaba obligado a pedir licencia, pude haber seguido cobrando mientras hacia campaña. Sin embargo, me parece tramposo recibir recursos públicos mientras se está en campaña. Precisamente eso fue lo que he criticado y por eso no lo estoy haciendo.

Pedí licencia antes del proceso de recolección de firmas, es decir, incluso antes de saber que las había juntado yo no percibí un sólo peso desde septiembre u octubre.

¿Y cómo le hiciste para sostenerte?

La primer fuente fue el ahorro, que no fue tan fácil porque ya de por sí donaba el 70% de los recursos como diputado al fondo Germina, que toda la información se puede encontrar en el fondogermina.mx. Y por otro lado también soy columnista de El Financiero y de Nación 321. Entonces así he estado sobreviviendo durante este tiempo.

Y dicho sea de paso, mi vida es muy austera, no soy una persona de grandes lujos y es algo que me gusta, el poder vivir con mucho menos de lo que se piensa que un político debe de vivir.

Has reconocido que será difícil llegar al Senado sin tener una fracción parlamentaria. ¿Qué tanto piensas de trabajar, como lo has hecho, con Manuel Clouthier que también aspira a un puesto por el Senado?

Yo creo que tenemos que construir alianzas y procesos de trabajo conjunto con aquellas personas que crean en lo que proponemos. Y en ese caso si es con Manuel en la iniciativa Sin Voto No Hay Dinero, será maravilloso y tenemos que sumar a más fuerzas políticas. No haremos distingos entre independientes o de partidos si lo que significa es sacar adelante las ideas que proponemos.

¿No tienes empacho en trabajar en el Senado con Morena, con PAN o PRD?

No, lo hemos hecho en el Congreso de Jalisco y lo que hemos demostrado es que sí se puede construir con los partidos, porque de lo que se trata es de impulsar una agenda en conjunto y no de aislarse y de no sacar adelante los temas.

Para esta elección se habla mucho del presidente, pero qué tan importante es la conformación del Congreso.

Escribí precisamente sobre eso en mi columna, respecto a que tenemos que acabar con la cultura del presidencialismo y con la idea de que el Ejecutivo definirá todo en nuestro país.

Tenemos que apostarle a exigir que nuestros congresos sean representativos, también debemos apostarle a una cultura en donde no se le brinden cheques blancos a nadie. Es decir, a nadie le debemos dar toda la confianza y en todo caso debemos crear contrapesos sustantivos, como podría suceder si hacemos un buen trabajo seleccionando nuestro Congreso de la Unión. Entonces el Congreso en el 2018 tendrá un papel fundamental para crear oposiciones reales y sobre todo basadas en los proyectos, no es las filias ni en las fobias.

¿Te ves en el Senado en un país gobernado por Andrés Manuel López Obrador?

Puede ser una de las opciones y justamente lo que yo he dicho es que nosotros vamos a ser una oposición sensata, inteligente, pero también solidaria en aquellos puntos donde consideremos que tiene razón cualquiera de los posibles candidatos a la presidencia. No tenemos miedo a trabajar con ninguna de las candidaturas que puedan llegar a la presidencia porque creemos que en todas las fuerzas políticas hay personas brillantes, honestas y con buenas propuestas.

No habrá ninguna restricción de trabajar con el Frente, con Morena, con el PRI o con los independientes, porque creemos que en cualquiera de esas opciones encontraremos eco a las agendas y a las justas demandas que vemos en la sociedad y que trabajaremos para impulsar.

Para decirlo de manera más clara: negociar en la política no está mal, lo malo es que hoy no se negocia, se transa dentro de las Cámaras y eso es algo que nunca voy a hacer.

