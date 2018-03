OCDE recomienda a México lanzar segunda ola de reformas

México debe lanzar una segunda ola de reformas, pues sigue enfrentando grandes desafíos, así como un creciente proteccionismo y nacionalismo a nivel mundial, estimó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El secretario general del organismo, José Ángel Gurría Treviño, dijo que los candidatos a la Presidencia de México deben impulsar estos cambios estructurales, en temas como el fortalecimiento institucional, Estado de derecho, combate a la corrupción e inseguridad.

Durante el Foro OCDE México 2018: Un futuro con crecimiento e inclusión, ante los secretarios de Hacienda, José Antonio González Anaya, y de Salud, José Narro Robles, destacó que México es una gran nación, pero debe traducir estas fortalezas en bienestar.

Además, ante un contexto internacional en el cual hay una creciente ola de proteccionismo, populismo y de nacionalismo excluyente; la mejores políticas son las que se generan al interior del país; pues “la mejor transformación es la que viene de adentro hacia afuera”, expuso Gurría Treviño.

Crucial mejorar y modernizar las leyes: OCDE

Al presentar el reporte de la OCDE Getting it Right (Haciendo lo correcto), el cual incluye recomendaciones para la próxima administración federal; afirmó que es crucial seguir reformando, mejorando y modernizando las leyes, marcos regulatorios, políticas públicas y programas del país.

El secretario general de la OCDE resaltó que las reformas estructurales aprobadas en la administración del presidente Enrique Peña Nieto ya están mostrando avances; destacando la energética por los 175 mil millones de dólares en compromiso de inversión solo en energía.

No obstante, subrayó, hay que privilegiar su implementación; pues “el diablo está en los detalles y hay que evitar que los dentistas legislativos y los poderes fácticos subviertan las reformas”.

Para México será fundamental que el nuevo gobierno se apoye en estas nuevas reformas; las afine, las actualice, mejore su implementación y las desarrolle aún más. “Al mismo tiempo, será crucial lanzar una segunda ola de reformas complementarias en otras áreas clave”.

Entre éstas, planteó cambios en el fortalecimiento institucional y del Estado de derecho; la consolidación de los gobiernos estatales y municipales; la puesta en práctica del Sistema Nacional Anticorrupción; el funcionamiento expedito y transparente del sistema judicial y el combate a la inseguridad.

“Estas son algunas de las asignaturas pendientes, son lo que hoy les quita el sueño a los mexicanos. Y es que México sigue enfrentando grandes rezagos y desafíos que demandan cambios urgentes en nuestras políticas, en nuestras leyes, regulaciones, instituciones”, afirmó.

Se debe reformar sistema tributario

Apuntó que también será importante impulsar reformas del sistema tributario para aumentar la recaudación; porque sólo así se podrán hacer las inversiones necesarias para mejorar los sistemas de salud y educación; así como reducir la pobreza, las desigualdades, mejorar apoyos a las familias y tener redes más amplias y efectivas de protección social.

“La mayor parte de los mexicanos sigue viviendo ya sea e pobreza o en estado de vulnerabilidad, esto es inaceptable. Las grandes desigualdades de ingreso, de riqueza y de oportunidades siguen degradando el tejido social y frenando el crecimiento. Esto es ética y moralmente reprobable, políticamente explosivo y económicamente ineficiente”, aseveró.

Resaltó que México es la décimo cuarta economía del mundo, con una de las biodiversidades más ricas del planeta. “Somos una nación grande, y somos una gran nación; el reto es cómo traducir estas fortalezas en bienestar”, expresó Gurría Treviño, al señalar que los competidores de México está acelerando todo el tiempo; por lo cual el país tiene que acelerar el paso.

OCDE adelanta recomendaciones

La OCDE adelantó la presentación de las recomendaciones que tradicionalmente envía a los nuevos gobiernos de sus países miembros, a fin de alimentar el debate sobre estos temas, incluso antes de que empiecen formalmente las campañas electorales en México.

“Serán los mexicanos los que tendrán que decidir cuál es el modelo; o las plataformas de cuáles candidatos que les parezcan más adecuadas a su propia convicción”; refirió al informar que la OCDE ya entregó su informe Getting it Right a la mayoría de los aspirantes presidenciales. Sólo falta Andrés Manuel López Obrador, a quien confía dárselo durante estos días.

“No pretendemos decirles a los mexicanos qué hacer con México, ustedes los saben mejor; nuestra tarea es compartir con ustedes lo que otros países ya hicieron para abordar los mismos problemas.

Queremos darles un gran espejo para que se vean en él, con objetividad, desnudos, preferiblemente; y decidan si lo que ven los deja satisfechos o los invita al cambio”, manifestó.

