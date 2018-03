Se toca sus partes íntimas frente a mujeres en el metro

Tiene al menos 37 videos, todos en transporte público… metro, camiones, metrobús, casi siempre frente a usuarias.

Está identificado como Sexazcar, ha estado en la red por lo menos dos años y no hay una sola denuncia en su contra.

El Sistema de Transporte Colectivo Metro tampoco ha recibido ninguna queja ante los jefes de estación, ni siquiera con los policías que resguardan las estaciones.

La Procuraduría de Justicia abrió 208 carpetas de investigación por delito sexual en transporte público de la capital del país durante 2017.

Según el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, al día se registran al menos una agresión sexual hacia las mujeres en transporte público.

Las formas más frecuentes son: frases ofensivas, tocamientos, exhibición de genitales e incluso, violación.

Sexazcar no es el único, existen más agresores como él.

Sexazcar no es el único agresor, una afectada narró a Uno TV cómo fue víctima de tocamiento en la estación de metro San Joaquín.

“Se subió un señor de más o menos 50 años, se paró atrás de mí y se me acercaba mucho, cuando me baje y me voltee para verlo, ya se estaba subiendo el cierre”

Afectada